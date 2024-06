Classe 1937, originario di Montelupo, era chiamato 'il sindaco di Pontorme' e vantava il record di essere tra i calciatori più longevi dell'Empoli. È morto Narciso Rossi, conosciuto nella frazione e nel Borgo Pontormese di cui era pernio. La notizia ha colpito subito la frazione e la parrocchia, per la quale ha fatto molto in questi anni. Per quanto riguarda l'Empoli, ha militato in Serie C negli anni '50.