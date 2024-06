Ciampi (sx) in Consiglio a Pontedera: "Doppia soddisfazione"

Si è chiusa ieri, la fase elettorale amministrativa per il comune di Pontedera.

Il ballottaggio tra Il centrodestra e il centrosinistra vede la vittoria del candidato Matteo Franconi su Matteo Bagnoli.

Con questo risultato, in considerazione dei voti che la lista Pontedera a Sinistra ha ottenuto al primo turno entra con la propria rappresentante Denise Ciampi in consiglio comunale.

Non possiamo che esprimere una doppia soddisfazione, l’ingresso a Palazzo Stefanelli della nostra lista con un consigliere e la battuta di arresto inflitta alla destra di Pontedera.

Riparte da qui il lavoro per la prossima legislatura comunale, con la presenza in sede istituzionale di tutte quelle istanze che 927 cittadini hanno voluto affidarci col programma che hanno condiviso.

“Siamo orgogliosi e soddisfatti” dice Denise Ciampi “ del risultato ottenuto che ci vede tra le forze politiche maggiormente rappresentative del comune di Pontedera; siamo consapevoli che non sarà facile il lavoro in consiglio comunale, ma abbiamo fiducia che la forte motivazione che ci ha portato sin qui proseguirà nel tempo. I temi e le proposte avanzate per il governo del comune restano per noi prioritarie, a questo si aggiunge la necessità di vigilare da un lato ed essere pungolo costruttivo per un diverso governo del territorio da parte della maggioranza” e prosegue “ la nostra attività sui temi ambientali oltre che quelli sociali, della pace, della cultura e del lavoro, proverà a rappresentare all’interno delle istituzioni anche quelle istanze provenienti dal civismo che non hanno trovato spazio di rappresentanza in consiglio comunale ma a cui riconosciamo fondamento e validità”

Al nuovo sindaco e alla giunta che verrà formata auguriamo un buon lavoro auspicando che dia le necessarie risposte, nei giusti tempi, alle istanze che provengono dai cittadini.

Pontedera a Sinistra