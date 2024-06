Laura Grandi eletta presidente di Federconsumatori Toscana, succede a Luca D’Onofrio

L’assemblea di Federconsumatori della Toscana ha eletto all’unanimità oggi a Firenze (presso la sede di Cgil Toscana) Laura Grandi quale presidente dell’organizzazione. La neo eletta, 58 anni, fiorentina, laureata in Scienze Politiche, è stata per due mandati segretaria generale della Federazione del Sunia di Firenze e Toscana. A lei spetterà il compito di guidare l’organizzazione regionale nei prossimi anni, che si presentano difficili e densi di sfide soprattutto per quello per riguarda le sorti delle famiglie, con i redditi che vengono ‘erosi’ dagli aumenti incontrollati per i bisogni primari, mentre cresce il numero dei lavoratori e dei pensionati ‘poveri’.

Al segretario uscente Luca D’Onofrio sono andati i ringraziamenti dell'assemblea regionale (dove erano presenti Michele Carrus, presidente nazionale Federconsumatori, Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana, e Gessica Beneforti della segreteria Cgil Toscana) per il lavoro effettuato e i migliori auguri per i compiti futuri.

“Credo fortemente nella nostra organizzazione e nel ruolo cruciale di rappresentanza che riveste, in un settore così importante e delicato. In questo periodo di difficoltà in Toscana, la Federconsumatori sta conducendo una dura battaglia su due fronti: per affermare la difesa e il rilancio dei diritti dei consumatori e per affrontare con strumenti idonei la giungla del mercato, per la tutela dei cittadini, in una fase difficile nella quale i diritti vengono cancellati mentre il reddito delle famiglie segna il passo, e crescono preoccupanti sacche di povertà”, le prime parole di Laura Grandi da neopresidente di Federconsumatori Toscana.

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze