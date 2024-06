Nuovi locali per l'auditorium La Tinaia a Fucecchio

Rinnovati alcuni locali dell’auditorium La Tinaia del Parco Corsini, a Fucecchio, intervento reso possibile grazie al contributo della Fondazione CR Firenze che ha sostenuto il progetto “Giovani Sottosopra” presentato dall’amministrazione comunale sul bando regionale “Spazi attivi – percorsi di rigenerazione urbana del territorio 2022”.

All’inaugurazione dei nuovi spazi, in programma giovedì 27 giugno, parteciperanno la sindaca di Fucecchio, Emma Donnini, e il dott. Gabriele Gori, direttore generale della Fondazione CR Firenze, oltre ai giovani e agli operatori che lavorano sul progetto e che porteranno avanti le diverse attività previste, tra le quali: i ragazzi che frequentano le attività e i laboratori del centro giovani, quelli che fanno parte del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR), i giovani della redazione Melavevigiàdetto e il gruppo che fa parte dell’associazione #FucecchioèLibera.

Il ritrovo è alle ore 16 sul Poggio Salamartano, dove è in programma un breve spettacolo curato e realizzato dai ragazzi che in questi mesi hanno partecipato al laboratorio circense organizzato dagli educatori e dall’Associazione Circo Ribalta; al termine dello spettacolo tutti i presenti si sposteranno all’Auditorium per celebrare l’inaugurazione degli spazi restaurati.

Il programma è quindi ricco di iniziative, tutte realizzate dai ragazzi, con la partecipazione straordinaria del coro voci bianche e del gruppo musicale degli studenti dell’Istituto Comprensivo Fucecchio.

Gli interventi di manutenzione, ristrutturazione ed allestimento di nuove attrezzature impiantistiche e tecnologiche sono stati effettuati su due ambienti de La Tinaia, la sala principale ed una saletta secondaria che presentava problemi di infiltrazioni ed insalubrità. Oltre alle pareti risanate e tinteggiate, sono stati realizzati altri interventi di miglioria degli ambienti, tra i quali una parete scorrevole che consente di separare fisicamente la sala principale dallo spazio di ingresso e reception, il ripristino e la motorizzazione di alcuni infissi esterni, al fine di agevolare la loro apertura per consentire una quanto più possibile aerazione naturale degli ambienti, e il rifacimento completo degli impianti audio-video presenti nelle sale.

Il recupero degli spazi e le nuove attrezzature permetteranno di realizzare incontri, laboratori, iniziative e momenti formativi di vario tipo, anche in raccordo con le scuole, gruppi di giovani e associazioni giovanili. La finalità è quella di sviluppare nuove attività sociali, educative e culturali rivolte ad una fascia di età anche superiore ai 15 anni. La vicinanza dell'indirizzo moda dell’istituto superiore “A. Checchi” e il collegamento degli spazi al centro storico, permettono lo sviluppo di iniziative correlate ad altri servizi e edifici storici, contribuendo ad una rivitalizzazione culturale, sociale ed economica del paese.

Il progetto prevede un piano di gestione triennale delle attività che sarà assicurato grazie anche all’Accordo di Comunità, denominato “La Scuola in Comune” che l’Amministrazione comunale ha siglato con le scuole e le associazioni del territorio, e al lavoro di rete realizzato dagli operatori del centro giovani insieme ai ragazzi di #FucecchioèLibera, al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e agli altri giovani che collaborano sui diversi progetti.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa