Proclamazione ufficiale di Giuseppe Carovani, sindaco di Calenzano

Proclamazione ufficiale, questo pomeriggio, del nuovo Sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani. Eletto al secondo turno con una percentuale del 64,63%, è sostenuto dalle liste Sinistra per Calenzano, Per la mia città, Calenzano Democratica.

Carovani, 65 anni, sposato e con due figli, in pensione dopo aver lavorato come artigiano, ha ricoperto la carica di primo cittadino di Calenzano per due mandati, dal 1999 al 2009.

“È con emozione – commenta Carovani – che rientro nel Palazzo comunale da Sindaco. Metto a disposizione della città la mia esperienza e il mio percorso, improntando la mia azione amministrativa all’ascolto e alla partecipazione attiva dei cittadini. Desidero ringraziare il Sindaco e l’Amministrazione comunale uscenti. Nei prossimi giorni metterò a punto la composizione della Giunta e ci metteremo subito a lavoro, insieme alla coalizione che mi sostiene, per l’attuazione del programma”.

Fonte: Comune di Calenzano