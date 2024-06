Spianate, prosegue il cantiere PNRR per la rigenerazione urbana

Procedono a pieno ritmo i lavori di rigenerazione urbana di Spianate, che riguardano la casa di via Puccini, la realizzazione di un nuovo parco, un altro spazio verde attrezzato in via Moroni e nuovi marciapiedi per collegare in sicurezza questa zona della frazione con la piazza principale.

Grazie ai 2,2 milioni di euro ottenuti dall’amministrazione D’Ambrosio con il Pnrr, va avanti il cantiere: dopo la demolizione della casa, avvenuta a metà aprile, la ditta procede ora a gettare il solaio del piano terreno della nuova struttura che sta sorgendo in via Puccini, per proseguire poi con la costruzione di travi e pilastri in cemento armato.

“Un luogo per la comunità - spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei -, questo è ciò che stiamo realizzando a Spianate. Dal nuovo edificio in via Puccini ai nuovi parchi fino ai collegamenti in sicurezza per mettere in connessione le varie zone della frazione più popolosa del comune, tutto è pensato per dare nuovi servizi, nuovi spazi di incontro e nuove opportunità di crescita e per stare insieme ai cittadini di Altopascio e a quelli di Spianate in particolare: dai bambini alle famiglie, dai ragazzi agli anziani”.

A Spianate, dopo anni di impegno, sta nascendo quindi un vero e proprio spazio dedicato alla comunità: un intervento che rappresenta un passo significativo per la riqualificazione urbana e sociale della frazione, promuovendo al contempo i valori della legalità e della giustizia.

Il progetto prevede la realizzazione di un parco pubblico in via Michelangelo Moroni, con giochi inclusivi per bambini e ragazzi fino a 15 anni. In via Giacomo Puccini sarà ricostruito l’edificio che ospiterà tre appartamenti ai piani superiori e una sala polivalente a disposizione della comunità al piano terreno. Nella porzione di terreno adiacente al nuovo edificio, verrà creato un secondo parco pubblico. I nuovi marciapiedi collegheranno via Puccini al centro della frazione, che nei prossimi mesi sarà interessata anche dai lavori per la nuova piazza.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa