Aggredì un'anziana in visita a un caro estinto al cimitero in un comune dell'Alta Valdera. Per questo fu denunciato dai carabinieri a fine maggio. Adesso i carabinieri della compagnia di San Miniato hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per la rapina aggravata e le lesioni personali. La donna, dopo la rapina, cadde a terra e le venne sottratta la borsa. Fu costretta a curarsi nel locale pronto soccorso.