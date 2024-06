Al porto di Livorno arriva il veliero di Goletta Verde

Abusivismo edilizio, gestione illecita delle cave, concessioni demaniali: lungo le coste italiane cresce la morsa del cemento illegale. Nel 2023 sono stati 10.257 (+11,1% rispetto al 2022) i reati accertati dalle forze dell’ordine e dalle Capitanerie di porto nelle regioni costiere, con 11.647 persone denunciate (+21,2%), 1.614 sequestri penali (+17,3%) e 14 ordinanze di custodia cautelare. La Toscana è quinta nella classifica regionale con 794 reati (7,7% del totale nazionale), 883 persone denunciate, 38 sequestri effettuati, 1.671 illeciti amministrativi e 3.897 sanzioni amministrative.

A denunciarlo Legambiente che, in occasione dell’avvio della campagna “Goletta Verde”, la storica campagna di Legambiente di monitoraggio della qualità delle acque marine italiane, presenta un’anteprima dei dati del dossier “Mare Monstrum” 2024 dedicata al ciclo illegale del cemento, raccolti da forze dell’ordine e Capitanerie di porto. Le cinque regioni più colpite dal fenomeno sono state Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Ad accendere i riflettori sul tema degli abusi edilizi che deturpano coste e rive, insieme a quelli della mala depurazione, tutela della biodiversità e raggiungimento dell’obiettivo del 30% di territorio e mare protetto entro il 2030, rinnovabili, eolico off-shore, crisi climatica, siccità e le buone pratiche legate al turismo sostenibile, sarà la storica campagna “Goletta Verde” 2024, giunta alla 38esima edizione e realizzata con la partnership di ANEV, CONOU, Novamont e Renexia con la media partnership de La Nuova Ecologia.

Il viaggio del veliero di Goletta Verde partirà da La Spezia e toccherà tutte le regioni costiere, con il motto “Non ci fermeremo mai”. In Toscana approderà i giorni lunedì 1 e martedì 2 luglio nel porto di Piombino: tra gli eventi di punta il 1° luglio in Toscana, sulla spiaggia Calambrone (PI), con i “Tartadogs” in azione alla ricerca dei nidi di tartaruga marina e con due seminari aperti al pubblico: “Biodiversità marina in Toscana: criticità e azioni di tutela" è il tema del primo seminario che avrà luogo lunedì 1 luglio alle ore 18 a bordo del veliero di Goletta Verde ormeggiato all'Andana degli Anelli, nel porto di Livorno. Il secondo appuntamento avrà luogo martedì 2 luglio alle ore 10 alla Fortezza Vecchia, Sala Ferretti (Piazzale dei Marmi, Livorno) e sarà dedicato alla Darsena Europa e alla conversione ecologica dei trasporti marittimi.

“Le coste italiane - commenta Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente - sono un patrimonio dal valore inestimabile, ricche di storia, bellezza e biodiversità, ma sempre più usurpate dal mattone selvaggio con costruzioni che spesso rimangono allo stato di scheletri, che privatizzano spiagge o che sorgono in mezzo a letti di fiumi o in aree a rischio idrogeologico. I dati in anteprima di “Mare Monstrum” ci dimostrano l’urgenza di intervenire con provvedimenti legislativi, come abbiamo chiesto al Governo e a tutte le forze politiche con i nostri emendamenti al decreto Salvacasa, per noi un “condono mascherato”, come ribadiremo anche a bordo della nostra Goletta Verde. Accenderemo i riflettori anche sulla lentezza dell’Italia sul tema rinnovabili ed eolico off-shore, ribadendo il nostro no alle fossili e a scelte anacronistiche come il progetto del Ponte sullo stretto di Messina. Al tempo stesso Goletta Verde e Goletta dei laghi valorizzano e tutelano l’immenso patrimonio di biodiversità dei nostri ecosistemi acquatici, efficace antidoto al cambiamento climatico. Protagonisti saranno anche i laghi, sempre più minacciati da mala depurazione e siccità, che quest’anno affligge soprattutto il sud del Paese, che monitoreremo con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e di promuovere soluzioni di contrasto alla crisi climatica".

Progetti a bordo. Anche quest’anno la Goletta Verde ospita i laboratori di educazione ambientale “Alla scoperta del mare”, gratuiti e rivolti a ragazzi-e, bambini-e. Con il progetto Life Delfi e Life Elife si ascolteranno i dialoghi tra delfini e si capirà perché non dobbiamo avere paura degli squali. Con Life Turtlenest scopriremo come proteggere i nidi di tartarughe marine e come aiutare i loro piccoli a raggiungere il mare in sicurezza. Con Life SeaNet si farà luce sulla straordinaria ricchezza dei siti marini della Rete Natura 2000. E proprio gli ecosistemi marini saranno protagonisti del concorso fotografico “Deep Blue” rivolto a tutti gli operatori e amanti del mare che avranno tempo fino al 30 settembre 2024 per inviare i loro scatti a info@lifeseanet.eu. Con Life Muscles si scopriranno soluzioni alternative alle retine in polipropilene (PP) utilizzate negli impianti di mitilicoltura, uno dei rifiuti più trovati nei fondali e sulle spiagge del Mediterraneo.

“Cartoline dal mare”: l'arte a bordo della Goletta Verde. Quest'anno è possibile sostenere concretamente il viaggio della Goletta Verde con una donazione tramite la pagina: https://sostieni.legambiente.it/cartolinadalmare. A fronte di un contributo minimo si potrà ricevere una delle "Cartoline dal mare": piccole opere realizzate dalle artiste del gruppo Timarete Arte, allo scopo di diffondere il più possibile il messaggio in difesa del mare.

Torna con le due campagne il servizio SOS Goletta di Legambiente per segnalare nella pagina dedicata scarichi anomali, chiazze sospette o inquinamento lungo le coste, le spiagge e i laghi del proprio territori.

Fonte: Legambiente - Ufficio stampa