Argentario Link, 35 collegamenti giornalieri per Porto Santo Stefano

Parte il 29 giugno il nuovo servizio intermodale “Argentario Link”, una delle novità regionali della Summer Experience di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane). Sarà possibile acquistare, in un’unica soluzione su tutti i canali Trenitalia (biglietterie, sito web, App e Self-Service il biglietto treno+bus indicando come stazione di arrivo o partenza “Porto Santo Stefano”.

Oltre 35 collegamenti giornalieri nei feriali e 26 nei festivi, per raggiungere o partire dalla città dell’Argentario verso tutte le destinazioni offerte da Trenitalia.

Si tratta di una novità – e di un nuovo passo verso una mobilità sostenibile e integrata – nell’ambito della programmazione del trasporto regionale toscano, resa possibile grazie alla sinergia fra Trenitalia e Autolinee Toscane, con il supporto del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana, ente programmatore e finanziatore dei servizi.

Selezionando come destinazione finale o di partenza “Porto Santo Stefano”, in un solo click si acquisterà il biglietto integrato del treno per la stazione di Orbetello (sulla linea Pisa-Roma) e quello dell’autobus, in coincidenza che dalla stazione arriverà fino al Porto Santo Stefano.

