Giglioli (Lega): "Comanducci non può essere consigliere e presidente"

Con una nota Susi Giglioli, capogruppo della Lega Castelfiorentino, precisa la sua posizione in merito alla richiesta di "appurare l’incompatibilità del ruolo del consigliere Silvano Comanducci" fatta in consiglio comunale:

Esiste nel TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) uno specifico articolo che stabilisce l’incompatibilità tra cariche e eletti. Nello specifico chi riveste cariche pubbliche o di presidenza che possano costituire conflitto di interessi con la gestione amministrativa dell’ente deve scegliere, in pratica, se mantenere il suo ruolo o fare il consigliere comunale.

Nel primo Consiglio Comunale ho, pertanto, invitato la maggioranza ad appurare l’incompatibilità del ruolo del consigliere Silvano Comanducci, ma potrebbero essercene altre, con la Sua carica di Presidente della Polisportiva il Il Giglio, una procedura che al dire il vero l’amministrazione avrebbe già dovuto appurare.

La stima personale che nutro per Silvano, come quella di tutto il paese, non costituisce elemento oggettivo nell’applicazione della normativa che riguarda il corretto ed equilibrato lavoro di un organo collegiale e democraticamente eletto.

Pertanto la “questione morale” che il PD e la Sindaca fanno di questa vicenda sui social è da una parte irrispettosa del consigliere strumentalizzandone la credibilità personale e dall’altra una chiara incapacità di scindere tra correttezza dei ruoli e stima personale alla quale mi sono subito associata durante il consiglio.

Un esempio di correttezza che la maggioranza dovrebbe dare invece di cavalcare le legittime osservazioni dell’opposizione. Una legislatura che non è iniziata proprio nel rispetto dei ruoli.

Comanducci: "Incredibile. Valuterò cosa fare"

Questa la risposta del consigliere Comanducci attraverso i suoi profili social: Incredibile. Nonostante l'amicizia, nonostante la mia onestà, nonostante i 5 anni da consigliere comunale, in cui ho sempre dimostrato rispetto verso l'opposizione , oggi mi vengono richieste le dimissioni per incompatibilità. Mettere in dubbio l'onestà della mia persona, di tutta la Polisportiva e di tutto il mondo dello sport, che io fieramente rappresento, mi ha fatto molto male e credo faccia male a tutte le persone che, come me, hanno passato una vita nel volontariato.

In più casi ho dato, all'interno della Polisportiva, visibilità all'opposizione e alla stessa Susi Giglioli, che oggi chiede le mie dimissioni, invitandola personalmente nelle nostre sedi e dimostrandomi, nel ruolo di presidente, una persona superpartes. Pensare che la Polisportiva potesse trarre un vantaggio dal mio essere consigliere, è squallido. Valuterò attentamente cosa fare.

Sicuramente, ferito da tutto ció, valuterò cosa fare; se dovessero sussistere i presupposti giuridici, deciderò quale strada intraprendere: continuare il percorso all’interno della Polisportiva oppure all’interno del Consiglio Comunale. Come volevasi dimostrare, anche stasera ho una cena offerta dalla polisportiva ai nostri ragazzi disabili.