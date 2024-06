I bambini dello Shalom cancellano le scritte dei vandali al Parco Corsini

Il desiderio di un ambiente pulito e rispettato e di spazi dove regni il decoro viene direttamente dai bambini di Fucecchio. In particolare da quelli che in questi giorni stanno partecipando ai campi estivi dell'associazione Shalom.

Sono stati loro a cancellare le scritte che alcuni vandali avevano realizzato sulle pareti della "Ghiacciaia" di Parco Corsini, il piccolo edificio che si trova nella parte bassa del parco. E così è nata una collaborazione con l'amministrazione comunale che ha fornito pennelli e vernice, oltre a due addetti, per cancellare le scritte che deturpavano uno degli edifici dell'ex fattoria Corsini.

Ma l'impegno in favore dell'ambiente dei bambini, e degli operatori di Shalom che li seguono, non si fermerà all'opera di tinteggiatura. Domani è previsto un intervento di ripulitura dell'area verde da cartacce ed altri rifiuti gettati da chi non ha rispetto dell'ambiente. Giovani che non si fermano soltanto a chiedere ma che diventano parte attiva per un ambiente e un mondo migliore.

"A questi bambini - commenta la sindaca Emma Donnini - va il mio ringraziamento e quello di tutta l'amministrazione comunale. Troppe volte gli edifici storici del nostro parco sono stati presi di mira da vandali che non hanno rispetto delle bellezze storiche e ambientali della nostra città. Vedere invece che nelle giovani generazioni sta crescendo una sensibilità diversa ci riempie il cuore di felicità. Il Comune è al loro fianco, idealmente ma anche fattivamente, e ringrazia Shalom per l'impegno che dedica ogni giorno a far crescere cittadini migliori".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa