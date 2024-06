Al Pontormo di Empoli tre campionesse di scrittura giornalistica

Nuovi successi per l’Istituto “Il Pontormo” di Empoli, nell’ambito del progetto di scrittura giornalistica “Homo videns-Repubblica@Scuola”. Dopo la vittoria dell’alunna del Liceo Economico Sociale, Sofia Pagano, con l’articolo “Il vincitore del popolo”, nel contest “Geolier, il rapper ‘secondino’ che divide l’Italia. Ma non i più giovani” (594 partecipanti), conquistano il primo posto nei due contest “Caso Ferragni; il problema sono gli ‘influencer’ o siamo noi?” (849 partecipanti) e “Body shaming, Lizzo dice basta. Nella tua scuola è un problema?” (612 partecipanti), rispettivamente Bianca Ciaponi della classe III C Liceo Scientifico, con il testo “Niente è come appare”, e Sofia Ciaponi della classe I B Liceo Scientifico, con l’articolo “Una scatola troppo piccola”.

Con uno stile asciutto e immediato le due studentesse hanno saputo entrare nel cuore delle problematiche proposte, da loro affrontate con una sensibilità e una lucidità non sempre riscontrabili in giovani della loro età. Suggestiva l’immagine che Bianca utilizza nel confronto tra il mondo presentato dagli influencer e quello reale: “Ci immedesimiamo in loro, nelle loro vite, nei loro agi e lussi. E, assuefatti, ogni sera, prima di andare a letto, torniamo lì, a spiare le loro vite apparentemente "perfette" e, nel frattempo, a commiserare la nostra. Imperfetta, ma reale”.

Altrettanto incisiva l’espressione con cui Sofia descrive il disagio che ad una persona può provocare una battuta sgradevole sull’aspetto fisico: “… non sono solo parole. Non è solo uno scherzo. Lo scherzo non ti rinchiude dentro una scatola. Adesso quella ragazza … si sente libera dai commenti sul proprio aspetto fisico. Quella ragazza ha imparato a rompere la scatola troppo piccola per lei”.

"Si tratta di risultati di grande soddisfazione per tutti coloro che, dall’anno scolastico 2009/2010, lavorano con i propri studenti nel progetto - hanno sottolineato dall'istituto -, sotto la guida della giornalista dott.ssa Daniela Innocenti e della referente per l’Istituto prof.ssa Elisa Mariani. Le attività proposte da “Repubblica Scuola” hanno consentito agli studenti di avvicinarsi a tematiche di grande attualità e di esprimere il proprio parere con tecniche espressive e competenza argomentativa potenziate anche dalla partecipazione a questo progetto.

La piattaforma di “Repubblica Scuola”, oltre a dare visibilità agli articoli degli studenti, permette loro di poter ricevere un attestato di partecipazione, valido come credito esterno, con la possibilità di ottenere la valutazione delle ore svolte per il progetto anche nell’ambito dei P.C.T.O.".

Tra tutti gli studenti che aderiscono all’iniziativa di “Repubblica Scuola”, a conclusione dell’anno scolastico, per i vincitori di almeno un contest, c’è la possibilità di conquistare il primo posto nel Campionato che, quest’anno, è stato assegnato all’alunna Bianca Ciaponi, già apprezzata per il suo stile di scrittura due anni fa, nel contest “Futuro@lavoro 2022”, lanciato dall’Università Bocconi in collaborazione con “Repubblica@Scuola”.

Dall'istituto scolastico i "complimenti alle nostre studentesse per l’impegno, l’energia e la determinazione con cui hanno saputo trasmettere il loro sguardo sul mondo".