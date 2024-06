Sparatoria nel Cascinese, Ceccardi e Meini (Lega) attaccano sindaco e Pd e chiedono un incontro al Prefetto

In merito alla sparatoria avvenuta ieri sera a San Frediano a Settimo di Cascina, nella quale è rimasto ferito un 35enne albanese, intervengono dalla Lega Salvini Premier l'ex sindaca Susanna Ceccardi e la consigliera regionale, nonché consigliera comunale, Elena Meini.

Per Ceccardi si è trattato di “un episodio gravissimo, conseguente al fatto che il Pd a Cascina ha smantellato negli anni tutti i presidi di sicurezza che la mia amministrazione aveva creato. Hanno smantellato la collaborazione con l’esercito nell’ambito del progetto ‘strade sicure’, con i militari che pattugliavano tutto il Comune. Hanno smantellato le ‘sentinelle di notte’, cioè la convenzione che avevamo fatto con le guardie giurate, le quali facevano un presidio di vigilanza attiva durante le ore notturne. E ora, lo stesso Pd che ha cancellato tutte le mie iniziative per la sicurezza, si lamenta del fatto che non c’è presidio del territorio".

"Per fortuna - aggiunge l'ex sindaca - tra un anno si vota anche a Cascina. Spero davvero che i cittadini mandino a casa la sinistra e votino nuovamente un’amministrazione che fa della sicurezza l’elemento prioritario della propria azione amministrativa e politica, come fece la mia”.

“Il gravissimo episodio di criminalità accaduto a Cascina - queste, invece, le parole di Meini - dovrebbe far seriamente riflettere chi amministra la città. Una scena da Far West che avrebbe potuto anche coinvolgere pure cittadini estranei a questa sorta di regolamento di conti. In questo Comune non c’è nessuno, nell’ambito dell’amministrazione, che si occupi veramente della sicurezza, tema che non interessa al Pd e che tende sempre a sminuire: lo scorso anno una baby gang ha terrorizzato il centro, vi sono mendicanti presenti ai mercati ed ai parcheggi, leggiamo oggi di furti aumentati nelle frazioni ed ora una sparatoria e non occuparsene è una carenza intollerabile. Cosa ne pensa, quindi, il Sindaco di quanto successo?"

"Da parte nostra - conclude la consigliera della Lega - chiederemo immediatamente un incontro in Prefettura per analizzare il grave fatto criminale".