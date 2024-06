Tour de France Firenze, come cambia la raccolta rifiuti Alia

Sabato 29 giugno sarà per Firenze una giornata storica, visto che la città ospiterà la partenza del Tour de France 2024. In occasione della manifestazione, e nei giorni precedenti la partenza della gara ciclistica, sono previste nel capoluogo toscano numerose iniziative che potranno impattare sul servizio di raccolta rifiuti e sul decoro dei luoghi. Alia Multiutility sta predisponendo una task force di operatori per minimizzare l’impatto, mentre una capillare campagna informativa aiuterà l’azienda a comunicare con i cittadini e gestire al meglio le attività di pulizia della città nei giorni 27, 28 e 29 giugno.

In particolare, il 29 giugno sarà caratterizzato dalla chiusura al traffico, dalle 9 alle 14, delle strade che si trovano sul percorso di gara, che per buona parte della giornata causerà l’inevitabile sospensione dei servizi di raccolta stradale dei rifiuti all’interno dell’Area Unesco (centro storico) e a Gavinana, oltre alla ridotta capacità di accesso ai luoghi per lo svuotamento dei cestini e lo spazzamento delle strade. Verranno inoltre rimosse le postazioni stradali di via Romana. Nel solo caso del centro storico, fra gli effetti ci sarà anche l’impossibilità di effettuare la raccolta porta a porta di carta e cartone. Possibili disservizi, in particolare per le utenze non domestiche, potranno riguardare anche l’area delle Coste, non solo il 29 giugno, ma anche il 27, giorno in cui si terrà la presentazione delle squadre che prendono parte al Tour e in cui sarà rimossa la postazione stradale di piazza Poggi.

Per fare fronte a questa situazione, Alia sta organizzando punti di presidio nelle zone coinvolte, così da coprire eventuali emergenze ed invita la cittadinanza alla massima collaborazione, chiedendo di evitare per tutta la giornata del 29 giugno, per quanto possibile, il conferimento dei rifiuti, sia alle postazioni, che nei cestini che si trovano lungo la tratta di gara.

‘Abbiamo di fronte giornate importanti ed impegnative per tutti noi’, commenta il presidente di Alia Multiutility, Lorenzo Perra. ‘Ospiteremo una delle manifestazioni sportive più famose e più seguite al mondo, con la presenza di migliaia di turisti e appassionati e gli occhi dei media internazionali puntati sulla città. Aspiriamo a dare il meglio. Per ci questo ci stiamo organizzando nel migliore dei modi e sappiamo che la collaborazione di tutti sarà fondamentale. Chiediamo quindi ai cittadini di avere un occhio di riguardo per il decoro della città e di ridurre al minimo - e dove possibile evitare - il conferimento di rifiuti nella giornata di sabato 29 giugno, vista l’impossibilità per i mezzi di Alia di effettuare i consueti svuotamenti e ritiri per buona parte della giornata. La stessa richiesta è rivolta ai titolari degli esercizi commerciali del centro storico, ai quali chiediamo di non esporre fuori dai propri negozi gli imballaggi di carta e cartone. Grazie all’impegno di tutti Firenze sarà bellissima’.

Con l’obiettivo di garantire la comunicazione in tempo reale di tutte le variazioni dei servizi di pulizia e di raccolta rifiuti, è possibile accedere all’apposita sezione presente sul portale www.aliaserviziambientali.it, raggiungibile anche tramite app, oltre alla possibilità di consultare sia il materiale informativo che verrà consegnato alle utenze che insistono sul percorso del Tour, sia quello che verrà veicolato attraverso i social, i media e grazie alla cartellonistica affissa sui contenitori stradali collocati nelle zone interessate.

È comunque sempre possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure chiamando il call center attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito) o 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Alia Multiutility Toscana