Con Sant'Anna ecco l'IA che rivoluziona la gestione delle diete

Il progetto che ha portato alla nascita di Threpsy, impresa innovativa ispirata all'antica nozione greca di “nutrizione”, con la partecipazione di studentesse e studenti della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, si è aggiudicato l'edizione 2024 del Demo Day Start Up Lab, percorso promosso dal Contamination Lab dell'Università di Trento, in collaborazione con Hit-Hub Innovazione Trentino. Alla competizione hanno partecipato oltre 70 tra studentesse e studenti, che hanno elaborato e presentato un totale di 15 progetti. L’idea alla base della start up Threpsy è apparsa alla giuria moderna e innovativa: il progetto utilizza l'intelligenza artificiale per rivoluzionare la gestione delle diete, a supporto dei nutrizionisti, per aiutarli a creare piani alimentari personalizzati e adattabili in tempo reale.

Il gruppo che ha dato vita al progetto Threpsy comprende studentesse e studenti che si definiscono appassionati di innovazione e tecnologia: Alberto Giovannetti, allievo ordinario di Economia della Scuola Superiore Sant’Anna, ed Elisabetta Florio, entrambi iscritti alla laurea magistrale in Innovation Management, promossa in maniera congiunta da Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Università di Trento; Stefano Tonini, studente del EIT Digital Master in Autonomous Systems dell’Università di Trento; e Aadhithya Sankaranarayanan, dottoranda in Computer Science dell'Università di Trento. La squadra si dice unita dalla “volontà di migliorare la gestione della nutrizione attraverso l'uso della tecnologia”.

“La vittoria di Threpsy non rappresenta soltanto un riconoscimento del nostro lavoro - commenta Alberto Giovannetti parlando a nome del gruppo - ma apre anche nuove straordinarie opportunità. Abbiamo vinto la partecipazione al prossimo WebSummit di Lisbona, uno degli eventi più importanti al mondo per tecnologia e innovazione. Inoltre, abbiamo ricevuto il premio speciale di FoolFarm, che ci permetterà di frequentare il programma di Venture Building Acceleration a Milano. Questo programma ci aiuterà ad accelerare il ‘concept’ e lo sviluppo del nostro prodotto, offrendoci anche la possibilità di essere selezionati per i loro investimenti. Tutti questi riconoscimenti – conclude Alberto Giovannetti - ci forniscono le risorse e il supporto necessari per portare Threpsy al livello successivo e trasformare la nostra visione in realtà”.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa