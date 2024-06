Re della pasticceria, è scomparso Giovanni Lemmi

Cascina piange un imprenditore di successo. Le più sentite condoglianze alla famiglia Lemmi giungono da Confcommercio Provincia di Pisa per la scomparsa di Giovanni Lemmi, classe 1943, che dal 1970 gestiva la storica pasticceria presente a Cascina in corso Matteotti dal 1835.

"In questo momento di dolore ci stringiamo intorno ai familiari, alla moglie Marusca e ai figli Nevilio e Stefano" le parole del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Resteranno indelebili nei nostri ricordi la professionalità, la gentilezza e la disponibilità di Giovanni, qualità confermate dai tantissimi clienti che ogni giorno frequentano quella che non è possibile definire soltanto pasticceria, ma una vera e propria istituzione per il commercio cascinese. Giovanni ha rappresentato un testimone importante per un'attività presente da 180 anni in corso Matteotti, gestita da quattro generazioni dalla famiglia Lemmi, che ha saputo prima costruire e negli anni poi consolidare un'attività imprenditoriale di primissima qualità, diventata un punto di aggregazione fondamentale. E' un onore per Confcommercio avere tra i propri associati un'attività di questo livello, negli anni punto di riferimento per tanti imprenditori".

"Siamo a fianco della moglie Marusca, che ininterrottamente dal 1970 ha affiancato Giovanni dietro il banco della pasticceria, dei figli Stefano e Nevilio, anche loro dai primi anni '90 protagonisti dello straordinario successo della Pasticceria Lemmi" il ricordo della presidente di Confcommercio Cascina Cristiana Cappelli, "a loro va l'abbraccio più sincero e affettuoso da parte dell'intero direttivo di Confcommercio Cascina, affinché la loro attività prosegua nel solco della strada tracciata da un brillante imprenditore come Giovanni".

La salma è esposta alla cappella del commiato del cimitero di Cascina e i funerali si svolgeranno sabato 29 giugno alle 15.30 alla Pieve di Santa Maria Assunta e San Giovanni Evangelista a Cascina.

Fonte: Confcommercio Pisa