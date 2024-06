Arrestato per stalking un uomo del comprensorio del cuoio. L'uomo era già sottoposto al divieto di avvicinamento verso la ex compagna, con il divieto di comunicare in qualsiasi modo con la persona offesa. Ma di questa misura non ha mai rispettato alcunché, cercando quasi ogni giorno di contattarla tramite chiamate, messaggi WhatsApp e sui social network. I carabinieri della compagnia di San Miniato hanno perciò trasferito l'uomo ai domiciliari.