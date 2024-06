Il paese dei raccontatori porta a Empoli Iannacone e Covatta

Il Torrione di Santa Brigida, i giardini del Largo della Resistenza, Pontorme e Pagnana saranno il palcoscenico ideale de Il paese dei raccontatori, rassegna promossa da Giallo Mare Minimal Teatro, che si inserisce nel ricco programma del cartellone dell’estate empolese promosso dal Comune di Empoli.

Nel giardino del Torrione di Santa Brigida si terranno due eventi da non perdere:

Giovedì 18 luglio Domenico Iannaccone in Che ci faccio qui, in scena.

Le storie più straordinarie sono quelle che ci passano a fianco senza che le riconosciamo. Spesso sono così piccole che bisogna andare a cercarle tra le tante cose che non valgono nulla. Il racconto televisivo neorealistico di Domenico Iannacone si cala nel teatro di narrazione e trasforma le sue inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia.

Il palcoscenico diventa luogo ideale per portare alla luce quello che la televisione non può comunicare. Le storie così riprendono forma, si animano di presenza e voce e tornano a rivendicare il diritto di essere narrate. Iannacone rompe le distanze, prende per mano lo spettatore e lo accompagna nei luoghi che ha attraversato. Il teatro diventa espressione civile in grado di ricucire la mappa dei bisogni collettivi, dei diritti disattesi, delle ingiustizie e delle verità nascoste.

Martedì 23 luglio sarà Giobbe Covatta, con la partecipazione di Ugo Gangheri, il protagonista del palco del Torrione con lo spettacolo 6 gradi.

Ancora una volta è un numero il titolo dello spettacolo, dopo “7” (come i sette vizi capitali) e “30” (come gli articoli della carta dei diritti dell’uomo), tocca ora al numero “6″! Anche in questo caso il numero ha un forte significato simbolico: rappresenta l’aumento in gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta.

Lo spettacolo di Covatta si colloca in diversi periodi storici del futuro, nei quali la temperatura media della terra sarà aumentata di uno, due, tre, quattro, cinque e sei gradi. I personaggi di queste epoche sono i nostri discendenti (figli, nipoti o pronipoti che siano), eredi del nostro patrimonio economico, sociale e culturale. Da Giobbe Covatta un nuovo spettacolo dove comicità, ironia e satira si accompagnano alla divulgazione scientifica.

Ai giardini del Largo della Resistenza ci saranno spettacoli dedicati ai bambini e alle famiglie, quattro appuntamenti sempre di giovedì alle 21.30: giovedì 4 luglio la compagnia Fontemaggiore/Il Laborincolo presenta Torsolo; giovedì 11 luglio toccherà al Teatro Popolare d’arte con Fiabe Jazz – Hansel e Gretel, giovedì 18 Matuta Teatro propone Piccolo Principe infine giovedì 25 gran finale con Le avventure di pulcino dell’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata.

Gli spettacoli sono adatti a bambini dai 3 ai 10 anni.

Anche le frazioni saranno protagoniste del Paese dei raccontatori.

A Pontorme nel giardino della Mura, lunedì 8 luglio uno spettacolo adatto a pubblici di tutte le età Vicks, sì proprio la pomata di Officine Tok di e con Elisabetta Dini, regia di Ines Cattabriga. Lo spettacolo tratta dello spopolamento dei paesi, il tema viene affrontato con delicatezza, rispetto e attaccamento ai nostri luoghi con la speranza che tramite un atto teatrale possa nascere una riflessione propositiva sull’importanza delle piccole comunità.

A Pagnana, nei giardini di piazza Arno, lunedì 29 luglio la compagnia La gru teatro presenta Storie nell’armadio

Due attori, spaventati ma curiosi, si avvicinano ad uno strano armadio comparso all’improvviso…che cosa ci sarà dentro? Vecchi costumi teatrali? Polverose parrucche? E cosa si nasconde nell’armadio di ogni bambino? Mostri, streghe, marmocchi dispettosi, draghi, principi, fate? A causa di un lupo alquanto dispettoso, i due attori sono costretti ad aiutare le misteriose creature che si nascondo nell’armadio e a spaventare tutti i bambini presenti in sala. I protagonisti escono magicamente e prendono vita, in un esilarante carosello di storie vecchie e nuove che tentano di spaventare, ma fanno solo divertire. Gran finale con un’esaltante battaglia di cuscini tra gli spettatori!

Gli spettacoli inizieranno alle 21.30.

Per gli spettacoli al Torrione di Santa Brigida biglietti: € 10,00 / € 8.00 (ridotto soci Coop). La prevendita è in corso presso la sede di Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese 10, Empoli) oppure online sul sito Eventbrite:

-per lo spettacolo di giovedì 18 luglio Che ci faccio qui, in scena

https://www.eventbrite.it/e/che-ci-faccio-qui-in-scena-tickets-932322942017

-per lo spettacolo di martedì 23 luglio 6 gradi

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sei-gradi-933145010847

Per gli altri spettacoli ingresso gratuito.

Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it.

Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro