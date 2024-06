Make a Change, cena evento a San Miniato per l'Associazione Senologica di Pisa

Sarà destinato all'acquisto di un dispositivo medico in grado di ottimizzare la sterilizzazione delle sale operatorie il ricavato di “Make a Change”, la cena-evento organizzata dall'Associazione Senologica Internazionale di Pisa e supportata da Confcommercio Provincia di Pisa.

Sabato 6 luglio dalle 19.30 piazza Dante Alighieri, nel centro storico di San Miniato, ospiterà l'iniziativa benefica giunta alla 7° edizione. Una serata conviviale con intrattenimento di alto livello, all'insegna della solidarietà.

"La nostra associazione ha lo scopo di promuovere la dignità di ogni individuo e in particolare di favorire lo sviluppo della condizione della donna" afferma la presidente dell'Associazione Senologica Internazionale di Pisa Edna Ghobert.

"Collaboriamo con altre associazioni a livello nazionale con la finalità di sostenere e confortare le donne nel difficile percorso che devono affrontare dopo la diagnosi di un tumore al seno, in sinergia con gli operatori sanitari del Centro Clinico di Senologia dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa".

"A questo scopo da anni organizziamo iniziative di sensibilizzazione ed eventi di gala benefici e in questa occasione la raccolta fondi in occasione della cena sarà utilizzata per l'acquisto di un dispositivo veramente importante per la prevenzione dei rischi di contagio batterico e virale per le pazienti".

"Oltre a svolgere il suo ruolo di rappresentanza delle imprese Confcommercio ha il dovere di attivarsi per promuovere e sensibilizzare iniziative straordinarie iniziative di solidarietà come quella organizzata dall'Associazione Senologica Internazionale di Pisa" le parole del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Invitiamo tutti a partecipare e a fare la propria parte per supportare concretamente un'importante realtà del nostro territorio".

Per ogni ulteriore informazione in merito all'iniziativa, l'Associazione Senologica Internazionale di Pisa è a disposizione ai seguenti contatti: 050/993545 – 333/5468315; mail: asi@ao.pisa.toscana.it, mentre per sostenere direttamente l'evento attraverso una donazione è possibile contattare il 346 7202625, mail: f.fiorentini@eventiinfiore.it

Fonte: Confcommercio Pisa