Montemurlo non cambia: Calamai riconferma gli assessori

Il sindaco Simone Calamai, eletto lo scorso 10 giugno con il 76,48 % delle preferenze, riconferma la squadra di assessori che lo hanno accompagnato e sostenuto nel corso del primo mandato:« Un risultato così importante è frutto anche del lavoro svolto in questi ultimi cinque anni da un gruppo di persone serie e competenti, che si è dedicato con passione al bene comune. - spiega il sindaco Calamai - Dunque, in continuità, ho deciso di riconfermare tutti gli assessori: Alberto Fanti, Antonella Baiano, Giuseppe Forastiero, Alberto Vignoli e Valentina Vespi. Sono convinto che, con ulteriori miglioramenti e accorgimenti, potranno dare ancora di più a servizio dei montemurlesi».

Il risultato elettorale premia cinque anni di gestione Calamai e, sulla base di quanto emerso dalle urne, Calamai ha deciso di proseguire in continuità con le persone che lo hanno accompagnato nei momenti belli ma anche nelle tante difficoltà vissute dal Covid alla recente alluvione. «Il nostro grande obbiettivo rimane quello di fare ancora di più e l'impegno per i montemurlesi sarà totale.- continua Calamai- Per caratterizzare al meglio la nuova giunta 2024-2029, c'era la necessità di mettere in campo alcuni accorgimenti e miglioramenti tanto che, sulla base del lavoro degli ultimi cinque anni, ho deciso di modificare alcune deleghe, a partire dal ruolo del vice-sindaco che ho affidato ad Alberto Vignoli». Il sindaco Simone Calamai ha voluto però sottolineare l'eccellente lavoro svolto da Giuseppe Forastiero come vice sindaco nel mandato 20219-2024 e lo ha ringraziato per la disponibilità e competenza dimostrata. Tra gli aspetti più significativi sui quali il sindaco Calamai punterà c'è la tutela e messa in sicurezza del territorio e questa stessa dicitura rappresenterà una delle deleghe più importanti affidate ad Alberto Vignoli. «Il lavoro contro il rischio idraulico e la difesa del suolo, insieme al Pnrr, saranno obbiettivi fondamentali dei prossimi cinque anni. Entro il 2026 dovremo concludere interventi Pnrr per 15 milioni e di euro mentre il lavoro sul rischio idraulico ci vedrai impegnati con decisione sul tutto il mandato.- continua il sindaco che aggiunge – Inoltre ho voluto rimarcare l'impegno dell'amministrazione di Montemurlo per la pace, come previsto dallo Statuto comunale. In continuità con il lavoro già portato avanti, ho affidato a Giuseppe Forastiero la delega alla pace, perché, in un momento così grave a livello internazionale, è importante che le comunità locali facciano sentire la loro voce e che s'impegnino per un mondo più giusto che tuteli i diritti e la vita umana».

Pur tenendo conto del risultato storico del Pd che ha registrato oltre il 58% dei consensi, il sindaco Calamai spiega che cercherà di coinvolgere nel modo il più ampio possibile le altre forze della coalizione, ad esempio la lista civica “Amare Montemurlo” e “Alleanza Verdi Sinistra”, con le quali vuole lavorare in stretta sinergia.«Nei prossimi cinque anni voglio che il consiglio comunale sia coinvolto il più possibile nel governo della città e per questo affiderò ai consiglieri particolari incarichi su tematiche d'interesse generale come, ad esempio, possono essere le politiche per il lavoro», spiega il sindaco Calamai che prosegue «L'ascolto e il confronto continuo con i cittadini resta l'elemento fondamentale che guiderà il mio lavoro e quello della giunta». Il prossimo 3 luglio ore 19 nel parco di Villa Giamari si svolgerà il primo consiglio comunale durante il quale si svolgerà il giuramento del sindaco, l'elezione del presidente del consiglio comunale e l'illustrazione delle linee programmatiche per il mandato.

DELEGHE CONFERITE AI VARI ASSESSORI- Il sindaco Calamai riconferma agli assessori le principali e più caratterizzanti deleghe che già avevano in passato e in più “spacchetta” per temi assessorati molto complessi come i lavori pubblici ( ad esempio affida l'edilizia scolastica a Baiano o la manutenzione degli impianti sportivi a Vespi); il sindaco mantiene a sé soltanto le deleghe al bilancio e all'urbanistica.

All'assessore comunale e vice sindaco Alberto Vignoli, le deleghe relative a tutela e messa in sicurezza del territorio, Rischio idraulico, Difesa del suolo, Rete fognaria, Acquedotto, PNRR, Società partecipate, Ambiente e decoro, Sviluppo sostenibile, Politiche energetiche, Manutenzione del territorio, Cura del verde, Edilizia privata, Suap, Pubbliche affissioni, Tutela degli animali.

All'assessore comunale Antonella Baiano, le deleghe relative a Pubblica istruzione, Politiche dell'infanzia, Servizi educativi, Diritto allo studio, Politiche per le famiglie e per i bambini, Gentilezza, Manutenzione edilizia scolastica, Politiche giovanili, Servizio civile, Digitalizzazione e innovazione tecnologica, Sistemi informativi.

All'assessore comunale Alberto Fanti, le deleghe relative a Politiche sociali, Promozione della salute, Politiche per i diversamente abili, Politiche per la fragilità, Inclusione, Politiche abitative, Società della salute, Intercultura, Servizi cimiteriali, Qualità dell’amministrazione e contratti, Sicurezza degli immobili comunali.

All'assessore comunale Giuseppe Forastiero, le deleghe relative a Personale, Politiche per la pace, Cultura, Biblioteca, Promozione del territorio, Turismo, Valorizzazione della collina, Sviluppo agricolo, Caccia pesca e funghi, Rapporti con le associazioni, Volontariato, Patrocini, Polizia municipale, Legalità, Affari legali e contenzioso.

All'assessore comunale Valentina Vespi, le deleghe relative a Patrimonio, Mobilità, Viabilità e parcheggi, Servizi demografici, Sportello al cittadino, Protezione civile, Partecipazione, Diritti e pari opportunità, Politiche della memoria, Sport, Manutenzione edilizia sportiva.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa