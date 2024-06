Ora leggiamo Noi, tra Avane e Serravalle cominciano gli eventi estivi per i giovani

Prosegue anche in estate il progetto Ora Leggiamo Noi con un programma ricco di iniziative che si terranno al parco di Serravalle e al Centro Giovani di Avane. Protagoniste di questa nuova programmazione l’associazione Noi da Grandi onlus, la cooperativa sociale Il Piccolo Principe onlus e il Centro Giovani.

“Ora leggiamo Noi” è stato realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura www.cepell.it.

FOCUS – Al Centro Giovani di Avane si svolgerà nel mese di luglio una serie di attività inclusive dal titolo Giochiamo con i libri. Ci saranno laboratori che spazieranno dalla caccia al tesoro, ad attività teatrali, a laboratori creativi e giochi cooperativi ispirati ai libri della biblioteca. Gli incontri si svolgeranno il lunedì per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni e il giovedì per l’età compresa dagli 8 agli 11 anni, in orario dalle 10 alle 12, a La Vela Margherita Hack, via Magolo 32.

La partecipazione è gratuita e ogni attività valorizzerà ogni partecipante. Per coloro che hanno un’età inferiore ai 10 anni, sarà richiesta la presenza di un adulto.

Ecco il calendario del lunedì, dalle 10 alle 12: primo luglio, Si vede e non si vede; lunedì 8 luglio, Indovina la Fiaba…; lunedì 15 luglio, Caccia al Tesoro, la Zuppa di sasso… e lunedì 22 luglio, Il pesce è un pesce… A seguire, il programma delle attività che si svolgeranno i giovedì: giovedì 4 luglio, Si vede e non si vede; giovedì 11 luglio, Indovina la Fiaba…; giovedì 18 luglio, Caccia al Tesoro, la Zuppa di sasso… e ultimo appuntamento, giovedì 25 luglio, Il pesce è un pesce….

Per informazioni contattare: cga@ilpiccoloprincipe.coop, 0571 82403 oppure 3348343218 o consultare il sito www.ilpiccoloprincipe.it

Ed arriviamo all’altro ‘pacchetto’ di iniziative denominate Ora leggiamo noi… a Serravalle: letture, laboratori e attività per tutti i bambini e le bambine curate dai ragazzi e dalle ragazze dell'associazione Noi da Grandi onlus. Quattro martedì, alle 18, nel mese di luglio, ingresso libero. Si comincia martedì 2 luglio con "Il gioiello dentro di me", lettura e laboratorio creativo; martedì 9 luglio, "Leggiamo con i sensi", lettura sensoriale; martedì 23 luglio, "Una lettura all'insegna dell'avventura", lettura sensoriale e attività esperienziale di gruppo e per concludere, martedì 30 luglio, "Non lo butto via", lettura e attività a tema riciclo.

Per informazioni, 0571 757873, oppure sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

