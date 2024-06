Viale Italia in Strada, dj set e schiuma party per la festa dell'estate di Castelfranco

L'estate entra nel vivo a Castelfranco di Sotto con “Viale Italia in Strada”, l'iniziativa giunta alla quarta edizione organizzata dall'Associazione Noi di Viale Italia con la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Castelfranco di Sotto e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa.

Sarà un inizio di settimana decisamente diverso dal solito quello che lunedì 1 luglio animerà Viale Italia, vivace realtà caratterizzata da numerose attività commerciali, locali e negozi di vicinato, per l'occasione eccezionalmente chiusa al traffico e vestita a festa per consentire un'esperienza emozionante da vivere in piena sicurezza, con tanta musica, street food e divertimento per grandi e piccoli, che potranno divertirsi a partire dalle 18 con il Laboratorio Drum Circle "Cerchio dei Tamburi". Tanta musica già dalle 18.30 per il 10° anniversario della scuola di musica Didasko, con il concerto in piazza Lelio Basso.

"Sono lieto di sottolineare l'importanza della comunità dei commercianti di Viale Italia - dichiara l'assessore all'ambiente e scuola Nicola Sgueo -. Questo evento rappresenta un'occasione fondamentale per rivitalizzare il nostro paese. Dopo il successo del primo evento aggregativo tenutosi mercoledì scorso, che ha visto una straordinaria partecipazione, ci apprestiamo ora a celebrare la quarta edizione dell'evento di lunedì. Portare le persone nelle vie e nelle piazze del nostro paese è uno degli obiettivi che la nostra nuova amministrazione intende perseguire con determinazione".

Ad introdurre la festa è il presidente dell'Associazione Noi Viale Italia Claudia Fiumalbi "Siamo giunti alla quarta edizione di questa attesissima festa d'estate, che negli anni ha riscosso un successo sempre crescente, e che si svolge lungo il viale che si predispone benissimo alle tante attrazioni in programma. Eventi che coinvolgeranno tutte le fasce d'età, e l'intero paese di Castelfranco".

Più nel dettaglio, spiega la presidente "alle 19 la festa, che avrà come madrina Ivana Tram Page “Drag Dinasty”, entra nel vivo con la sfilata delle “Bimbe del Ponte” e l'esibizione di danza della scuola di ballo Perla e la musica a cura di Radio Bruno, partner dell'iniziativa, con dj Marco Bresciani. Dalle 20 lo spettacolo prosegue con l'esibizione di ginnastica ritmica e tessuti aerei, laboratori musicali ed esibizione di ballo a cura di Danza Style, oltre a karaoke, spettacolo e laboratorio di hula-hoop. Gran finale dalle 22.45 con il divertentissimo schiuma party e i fuochi d'artificio".

Alessandro Simonelli, presidente Area Vasta Confcommercio ringrazia "i commercianti che si mettono in gioco e cercano di migliorare l'ambiente dove vivono creando belle iniziative per richiamare le persone in centro. Questo è lodevole e merita il massimo supporto e sostegno da parte di Confcommercio".

"Non è semplice organizzare iniziative come queste – ha sottolineato il responsabile territoriale di Confcommercio Luca Favilli – Castelfranco conferma la bontà di un tessuto commerciale attivo, con un paese che risponde sempre con grandissima partecipazione".

Presenti alla conferenza stampa Manuela Marinari e Soccorso Sicuranza del direttivo dell'associazione Noi di Viale Italia.

Durante tutta la manifestazione ci saranno mercatini, esibizioni di falconieri ed arcieri e giocolieri itineranti che si esibiranno nella “Parata di Pinocchio” con i trampoli. Non mancheranno le occasioni di shopping nei negozi aperti fino a tardi, per una festa che promette spettacolo e pensata per un pubblico di ogni età.

Fonte: Confcommercio Pisa