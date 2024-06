Chiusura linea Faentina: 16 sindaci preoccupati per i disagi

Nota congiunta degli amministratori di Mugello, Valdisieve, Vaglia,

Brisighella e Faenza In qualità di Sindaci e Sindache dell'area del Mugello, della Valdisieve e dei territori della linea ferroviaria Faentina siamo in attesa della convocazione per la riunione, che tramite stampa sappiamo essere stata fissata per mercoledì 3 luglio dall'assessore regionale alla viabilità e ai trasporti.

La chiusura della linea ferroviaria Faentina in concomitanza con la chiusura del tratto stradale di Via Bolognese creerà grandi disagi, ricordando che l'altro tratto di collegamento con Firenze, la Faentina 302, ha in corso due cantieri e un restringimento di carreggiata tramite semaforo.

Inoltre la linea ferroviaria Via Pontassieve presenta problematiche relative a cancellazioni improvvise dei treni, continui ritardi e disagi vari a causa di problemi legati a materiale rotabile vetusto e alle infrastrutture.

Il tempo nel quale agosto svuotava le città e riempiva i luoghi di villeggiatura è finito da qualche decennio ormai. Lavoratrici e lavoratori continuano a muoversi per raggiungere i luoghi di lavoro anche in questo mese e il disagio si farà sentire anche su tutti i turisti che hanno scelto come loro meta il Mugello e le colline faentine.

Siamo molto preoccupati e uniti nel disagio che tutta la popolazione del Mugello e non solo sta provando in questi giorni.

Al tavolo della regione porteremo queste richieste per trovare una soluzione che vada incontro alle esigenze della cittadinanza.

Sindaca di Barberino di Mugello Sara di Maio Sindaco di Borgo San Lorenzo Leonardo Romagnoli Sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli Sindaco di Dicomano Massimiliano Amato Sindaco di Faenza Massimo Isola Sindaco di Firenzuola Giampaolo Buti Sindaco di Londa Tommaso Cuoretti Sindaco di Marradi Tommaso Triberti Sindaco di Palazzuolo sul Senio Marco Bottino Sindaco di Pelago Nicola Povoleri Sindaco di Pontassieve Carlo Boni Sindaco di Rufina Daniele Venturi Sindaco di San Godenzo Emanuele Pian Sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti Sindaca di Vaglia Silvia Catani Sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri.

Fonte: Comune di Vicchio Ufficio stampa