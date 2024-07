A Pisa 11 nuovi agenti della Polizia di Stato

Il Questore della provincia di Pisa Raffaele Gargiulo ha incontrato questa mattina in Questura gli 11 agenti assegnati alla città della torre pendente e provenienti da varie sedi del territorio nazionale. Si tratta di operatori che hanno scelto Pisa quale città dove svolgere la propria attività professionale e che contribuiranno al controllo del territorio, ai servizi di ordine pubblico nonché alle varie attività della Questura.

Gli agenti giunti stamani si aggiungono agli agenti in prova presi in forza lo scorso lunedì 24 giugno assegnati alla città di Pisa dopo aver frequentato il 225° corso di formazione per allievi agenti nelle varie scuole di Polizia dislocate lungo tutta la penisola,

Fino al prossimo 5 ottobre i nuovi arrivati effettueranno a rotazione il tirocinio applicativo affiancando i colleghi dei diversi uffici della Questura.

Subito dopo il tirocinio, gli agenti in prova diventeranno effettivi e assumeranno il loro primo incarico.

A tutti loro vanno i migliori auguri da parte del Questore di Pisa e di tutta la polizia di Stato pisana.