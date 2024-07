Diventare operatore del legno, a Firenze un corso gratuito per minori

Un corso gratuito per minori per diventare Operatore del Legno. Il Progetto Rodeo è un percorso formativo triennale per diventare Operatore del Legno completamente gratuito perché finanziato nell'ambito di PR FSE+ TOSCANA 2021-2027 e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Il corso è organizzato da Ambiente Impresa, l’agenzia formativa di CNA, in partenariato con Pegaso Network Cooperativa Sociale Onlus, Scuola Professionale Edile e CPTdi Firenze.

È destinato a 15 giovani sotto i 18 anni che hanno terminato il primo ciclo di istruzione, e si svolgerà da settembre 2024 a giugno 2027 con 2970 ore di insegnamento, suddivise tra teoria, laboratorio e alternanza scuola-lavoro. Le lezioni si terranno a Firenze, dal lunedì al venerdì, e riguarderanno materie di base come linguaggi, matematica e scienze, oltre a corsi specifici sulle competenze professionali del settore.

Per partecipare, i candidati devono aver completato il primo ciclo d'istruzione o conseguirlo entro il secondo anno di corso. Per i ragazzi stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana Livello A2.

Se le richieste supereranno i 15 posti disponibili, verrà effettuata una selezione basata su una prova scritta e un colloquio, fissati per il 13 settembre 2024. Al termine del corso, i partecipanti avranno la possibilità di sostenere l’esame finale per ottenere l’attestato di Qualifica di Operatore del legno. È possibile iscriversi fino al 9 settembre 2024. Info: 0553218744 - scavoli@ambienteimpresa.net. – www.ambiente impresa.net.

Fonte: Cna Firenze