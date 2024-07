Incidente in Fi-Pi-Li, poliziotto estrae due persone dall'auto ribaltata

Sabato pomeriggio, intorno alle 18 lungo la Fi-Pi-Li si è verificato un brutto incidente che ha visto coinvolti almeno due veicoli in marcia.

Secondo quanto emerso, un’automobile che viaggiava in direzione mare, all’altezza dello svincolo tra Lastra a Signa e Firenze Scandicci avrebbe d’un tratto perso uno degli pneumatici.

Il mezzo, a questo punto, si sarebbe completamente ribaltato intrappolando i due viaggiatori a bordo, un uomo ed una donna, mentre la ruota sarebbe schizzata nella corsia opposta colpendo la portiera di un altro veicolo in transito, senza fortunatamente ferire nessuno.

In quel momento a bordo della propria auto sulla stessa superstrada c'era anche un poliziotto della Questura fiorentina che libero dal servizio stava facendo ritorno proprio nel capoluogo toscano.

L’agente, vista la scena, non ha esitato ad intervenire: ha immediatamente accostato il proprio veicolo sul margine destro della carreggiata, sul quale viaggiava in compagnia della moglie e della figlia di 2 anni e, senza pensarci due volte, si è diretto verso l’autovettura dalla quale fuoriusciva fumo, fiondandosi in aiuto delle vittime e sincerandosi che i soccorsi fossero stati allertati.

Scavalcando velocemente il guard-rail ha raggiunto l’auto a testa in giù notando all’interno i due passeggieri completamente immobili e apparentemente privi di coscienza.

In pochi istanti il poliziotto è riuscito, non senza difficoltà, ad aprire la portiera del mezzo, a sganciare la cintura di sicurezza e ad estrarre la donna dall’abitacolo mettendola in salvo.

Le conseguenze peggiori della disavventura, dalla quale si è salvato anche il conducente, sono state scongiurate dal provvidenziale intervento del poliziotto Adriano, che libero dal servizio ha dato un lieto fine al tragico evento.