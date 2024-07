Susanna Ceccardi è di nuovo europarlamentare. Il capolista della Lega Roberto Vannacci ha optato l'elezione per la circoscrizione Nord Ovest, dove ha avuto il migliore risultato con 186.966 preferenze. Per questo lascerà libero il posto della Lega alla seconda in ordine di voti nella circoscrizione Centro, ossia l'ex sindaco di Cascina Susanna Ceccardi, già europarlamentare negli scorsi 5 anni.