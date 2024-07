Alla ricerca di farfalle rare, l'attività di 'citizen science' a Fiesole con l'UniFi

Cambiamenti climatici, riduzione degli habitat naturali, invasioni di specie aliene e uso di pesticidi sono le principali minacce per gli insetti impollinatori, alcuni dei quali sono a rischio estinzione.

In questa prospettiva si inserisce l’attività di citizen science del progetto di divulgazione scientifica URBeauty, vincitore del bando Unifi Extra dell’Università di Firenze, in programma domenica 7 giugno. La proposta, rivolta alla cittadinanza, è di osservare il maggior numero di farfalle nel tratto da Fiesole a Poggio Pratone, la rilevazione aiuterà a comprendere come sia cambiata la biodiversità nell’ultimo secolo intorno a Firenze (ore 9.30 Piazza Mino, Fiesole).

"L’osservazione e la raccolta dati sul campo sono fondamentali – spiega Leonardo Dapporto, referente del progetto URBeauty, vincitore del bando Unifi Extra dell’Università di Firenze – ma è solo grazie a vecchie pubblicazioni e collezioni che possiamo operare un raffronto e registrare le trasformazioni in corso. A Firenze possiamo contare sulla documentazione presente a “La Specola” - Museo di Storia Naturale e in particolare sulla collezione di uno dei più importanti studiosi di farfalle, Roger Verity, vissuto tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, che contiene una “fotografia” sulla biodiversità dell’epoca".

"Firenze, grazie a Verity e ad altri studiosi e all’attività di ricerca in corso, può diventare un modello di studio - prosegue Dapporto – ed è per questo che ci auguriamo di coinvolgere tante persone in quest’attività".

Fonte: Università degli Studi di Firenze