'Approdo a San Jacopo' festa popolare per l’arrivo dei pellegrini

Alle ore 19 sarà celebrata una Santa Messa nella chiesa di San Jacopo in Acquaviva alla quale seguiranno canti gregoriani e il significativo rito comunitario di consegna delle Credenziali per chi parte per Santiago e per tutti gli altri cammini. Le credenziali potranno essere richieste sabato stesso, ma sarà possibile prenotarle preventivamente al numero 348 3326624.