Livorno, a fuoco un appartamento: muore una donna

Un triste episodio quello accaduto nel comune di Bibbona a Livorno in località La California.

Una donna è stata trovata morta in seguito a un incendio scoppiato nel suo appartamento. La donna è stata trovata deceduta, i due vicini invece sono stati accompagnati al pronto soccorso di Cecina in codice verde per uno stato di forte agitazione.

Anche un vigile del fuoco è rimasto ferito riportando una ustione al gomito. E' stato portato al pronto soccorso in codice verde.