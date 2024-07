Torna Bonfantoni come presidente del Consiglio comunale di Fucecchio

Prima riunione ieri per il nuovo consiglio comunale di Fucecchio. L'assemblea nata dalle elezioni dello scorso 8 e 9 giugno e composta dal sindaco Emma Donnini e da 16 consiglieri comunali (10 di maggioranza e 6 di opposizione), nella prima seduta ha eletto i propri organi - presidente e vicepresidente - e i delegati al consiglio dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa.

Il nuovo presidente del consiglio comunale è Francesco Bonfantoni del Partito Democratico, eletto a scrutinio segreto con 11 preferenze. Bonfantoni è alla sua seconda esperienza sullo scranno più alto della sala, avendo già ricoperto la carica di presidente del consiglio comunale dal 2014 al 2019. Nel ruolo di vicepresidente è stata eletta (sempre con 11 preferenze) una giovane, si tratta di Greta Costagli di Fratelli d'Italia, alla sua prima esperienza in consiglio comunale.

Nel corso della seduta, aperta dal giuramento solenne della sindaca Emma Donnini e dal riepilogo del suo programma di mandato, sono stati annunciati anche i capigruppo. A guidare i 4 gruppi consiliari saranno Raffaella Castaldo per il Partito Democratico, Federica Banti per Orgoglio Fucecchiese, Vittorio Picchianti per Fratelli D'Italia e Simone Testai per Forza Italia.

Sempre ieri sono stati eletti anche i 4 consiglieri - 2 di maggioranza e 2 di opposizione - che rappresenteranno Fucecchio nel Consiglio dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa. Saranno Irene Pagliaro (Partito Democratico), Gianmarco Geloso (Partito Democratico), Fabio Calugi (Fratelli d'Italia) e Greta Costagli (Fratelli d'Italia).

Questo il nuovo consiglio comunale di Fucecchio

Emma Donnini - SINDACO (Partito Democratico)

Monica Asti - CONSIGLIERE (Partito Democratico)

Francesco Bonfantoni - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (Partito Democratico)

Lubiana Caponi - CONSIGLIERE (Partito Democratico)

Raffaella Castaldo - CONSIGLIERE CAPOGRUPPO (Partito Democratico)

Daniele Cei - CONSIGLIERE (Partito Democratico)

Lorenzo Favilli - CONSIGLIERE (Partito Democratico)

Linda Fondelli - CONSIGLIERE (Partito Democratico)

Gianmarco Geloso - CONSIGLIERE (Partito Democratico)

Irene Pagliaro - CONSIGLIERE (Partito Democratico)

Federica Banti - CONSIGLIERE (Orgoglio Fucecchiese)

Vittorio Picchianti - CONSIGLIERE CAPOGRUPPO (Fratelli D'Italia)

Luca Borgioli - CONSIGLIERE (Fratelli d'Italia)

Fabio Calugi - CONSIGLIERE (Fratelli d'Italia)

Valentina Carmignani - CONSIGLIERE (Fratelli d'Italia)

Greta Costagli - VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (Fratelli D'Italia)

Simone Testai - CONSIGLIERE CAPOGRUPPO (Forza Italia)

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa