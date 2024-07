Conclusa l'assegnazione dei medici nelle zone carenti del Pistoiese: nessuna domanda pervenuta

Si è conclusa la procedura regionale per assegnazione delle zone carenti di medicina generale. Nessun medico ha dato disponibilità per acquisire la convenzione nel territorio della Zona Distretto Pistoiese, dove erano stati banditi 15 posti (1 nell’ambito montano, 6 nell’ambito Pistoia Sambuca pistoiese, 2 ad Agliana, 2 a Montale e 4 a Quarrata).

L’Azienda USL si impegna a fronteggiare le carenze che erano state individuate attraverso gli strumenti usualmente adottati negli ultimi anni, quando si sono verificati casi analoghi: avvisi per convenzioni a tempo determinato ed incremento del massimale del medici convenzionati.

Nel territorio del Comune di Serravalle Pistoiese un medico, il quale ha ambulatorio ubicato nella frazione di Masotti ed assiste in massima parte cittadini residenti nel territorio comunale ubicato lungo la direttrice viaria che unisce Pistoia con la Valdinievole, ha esercitato opzione di trasferimento in ambito della medicina generale della Zona Distretto Valdinievole. Nei prossimi giorni l’Azienda USL invierà al medico comunicazione formale per la presa in servizio nel nuovo ambito entro il termine di 90 giorni.

Anche per questo territorio l’Azienda procederà alla ricerca di un medico disponibile a rapporto convenzionale a tempo determinato al fine di garantire la continuità del servizio.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa