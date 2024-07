Fondazione Caript, 250 borse di studio per chi vive nel Pistoiese

È aperto il nuovo bando di Fondazione Caript per assegnare sino a 250 borse di studio a studenti residenti in provincia di Pistoia che frequentano scuole medie, superiori o università.

Le borse saranno assegnate sino a un importo massimo complessivo di 200mila euro e l’importo di ciascuna è di 600 euro per gli studenti di scuole medie, di 800 euro per quelli delle superiori e di 1.000 euro per chi frequenta l’università.

“Questo è uno dei nostri bandi più importanti – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Luca Gori – come testimoniano le tante richieste di informazioni che vengono fatte anche prima della sua apertura e le centinaia di richieste che ci pervengono. Si tratta, infatti, di un’iniziativa che punta a rafforzare e rendere più effettivo il diritto allo studio, così come sancito dalla Costituzione, nei contesti familiari più in difficoltà. Per questo, oltre al merito individuale, elemento centrale da valorizzare, le borse sono assegnate tenendo in considerazione la situazione reddituale della famiglia”.

Per concorrere all’assegnazione di una borsa di studio occorre essere in possesso di certificazione ISEE non superiore a 15mila euro.

Per studenti di scuola media o superiori, occorre avere conseguito nell’anno 2023/2024 un merito scolastico di almeno 8/10.

Per chi è iscritto al primo anno di università, occorre avere passato l’esame di maturità con almeno 80/100.

Infine, per chi è iscritto ai successivi anni di corso universitario è richiesto di avere superato gli esami previsti da piano di studi con una media di almeno 27/30.

I contributi saranno assegnati in base a un punteggio in centesimi sul quale peserà per l’80% il criterio del merito e per il 20% quello legato al reddito.

Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata e assegnata una sola borsa di studio.

Il bando è realizzato in collaborazione con le Caritas delle Diocesi di Pistoia e di Pescia i cui uffici a Pistoia, Agliana, Montale, Serravalle Pistoiese, Quarrata e Pescia sono a disposizione per dare assistenza nel compilare i moduli per richiedere le borse di studio. L’assistenza è fornita su appuntamento e in orari che sono reperibili nel testo del bando pubblicato sul sito della Fondazione.

Per chiarimenti e assistenza è anche possibile inviare una mail a interventi@fondazionecaript.it.

Le domande per concorrere alle borse di studio devono essere presentate entro il 30 agosto 2024 attraverso il sito fondazionecaript.it, sezione "Bandi e modulistica".

Fonte: Ufficio stampa