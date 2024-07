Un 36enne di origine rumena è stato arrestato a Prato ieri pomeriggio mentre tentava di rubare rame da un impianto di erogazione del gas vicino a un'abitazione in via Favini. Già noto alle forze dell'ordine, l'uomo è stato sorpreso dalla polizia mentre stava accatastando le lastre di rame con un cacciavite in mano. Ha tentato la fuga all'arrivo degli agenti, ma è stato fermato. Sarà processato con rito direttissimo.