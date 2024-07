San Giuliano Terme, eletta la prima donna Presidente del Consiglio comunale

Nella seduta del Consiglio comunale di San Giuliano Terme del 2 luglio, la prima dopo le elezioni dello scorso giugno, si è tenuta l’elezione della presidenza del Consiglio che ha visto per la prima volta eleggere una donna. Il ruolo di seconda carica della città termale è stato infatti attribuito alla consigliera comunale Elisa Pistelli, prima eletta nelle file del Partito democratico (e consigliera “anziana” per il calcolo del coefficiente tra preferenze personali e voti della lista). Starà dunque a Pistelli, eletta a maggioranza (19 favorevoli, 4 bianche, 1 nulla), presiedere l’assemblea sangiulianese e tutte le funzioni inerenti alla direzione dei lavori e alle relative attività durante la consiliatura. Nell’occasione è stato eletto anche il vicepresidente del Consiglio, identificato in Fabrizio Ferri (Fratelli d’Italia) che ha ottenuto l’elezione a maggioranza (18 favorevoli e 6 bianche).

Ma quello di Pistelli non sarà un ruolo esclusivamente piegato sull’aula. Come annunciato durante la presentazione della squadra di giunta circa una settimana fa, il sindaco Matteo Cecchelli ha destinato all'incarico di Presidente del Consiglio le deleghe dei Diritti civili e delle Pari opportunità.

“Con l’elezione della presidente del Consiglio e degli altri ruoli consiliari, nonché la formazione dei vari organismi, che seguono le nomine di giunta, il nostro Comune potrà lavorare a pieno ritmo – afferma il sindaco Cecchelli –. Mi congratulo con la presidente Pistelli per il risultato ottenuto e soprattutto le auguro buon lavoro nel ruolo di seconda carica cittadina, così come al vicepresidente Ferri, oltre ad un sincero augurio a tutte le consigliere e i consiglieri dell’assemblea cittadina. Ho voluto destinare due importanti deleghe come i diritti civili e le pari opportunità alla presidente del Consiglio non solo perché possano essere temi verso i quali dedicarsi con specifica attenzione, ma anche per rafforzare l’importanza di un ruolo che esercita i propri poteri nel solco delle regole di libertà e democrazia, oltre a dare l’opportunità ad una funzione spesso confinata all’esclusivo andamento del Consiglio di poter aprirsi alla collettività. Infine ringrazio la precedente Giunta comunale presieduta da Sergio Di Maio, tutte le consigliere e i consiglieri comunali che hanno servito la comunità nella scorsa consiliatura”.

“È per me una grande emozione, ringrazio il Consiglio per la fiducia dimostratami – afferma la neo eletta presidente –, ringraziamento che estendo ai cittadini per avermi sostenuta in qualità di rappresentante. Un grazie particolare vorrei poi dedicarlo al sindaco Cecchelli per aver attribuito al ruolo della presidente due deleghe molto importanti come diritti civili e parità di genere. Alla precedente Giunta presieduta dal sindaco Di Maio, ai consiglieri e alle consigliere uscenti per il buon lavoro che hanno condotto nella scorsa consiliatura, che sia un monito ed un esempio. Per me è un grande onore sedere sul massimo scranno del Consiglio, una responsabilità che porterò avanti con massima onestà e serietà, partendo da imparzialità e ascolto, coinvolgendo con equilibrio tutte le parti. È mia intenzione di essere la presidente di tutte e tutti, della minoranza e della maggioranza ed esercitare nel pieno rispetto statuto legge e regolamenti. Nostro impegno sarà quello di non perdere mai di vista i valori fondanti della democrazia di cui siamo emanazione diretta, di lavorare sinergicamente, con spirito collaborativo e costruttivo nell’interesse unico del nostro territorio e delle nostre concittadine e concittadini. Mi adopererò perché in questa aula i toni del dibattito siano rispettosi e mai offensivi della persona, a partire dalla sottoscritta, e che sia il luogo in cui le voci delle cittadine e dei cittadini siano ascoltate. Se avremo la capacità di lavorare insieme come un’unica squadra la comunità potrà godere di un efficiente consiglio comunale, giovane e appena rinnovato. Auguri a tutti e a tutte noi per un buon lavoro”.

Fonte: Comune di San Giuliano Terme