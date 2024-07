Teatro Comico Itinerante, a La Scala un venerdì sera tutto da ridere

Nell’ambito della terza edizione della rassegna TEATRO COMICO ITINERANTE del Comune di San Miniato, in collaborazione con il Teatrino dei Fondi chiude gli appuntamenti, venerdì 5 luglio, davanti al Circolo Arci de La Scala (via Covina), Michele Crestacci, comico livornese in TUTTI A BORDO come ridere pericolosamente, uno spettacolo dal ritmo serrato come una cavalcata onirica, confusa e ironica, prodotto da Mowan Teatro.

Grazie al mattatore livornese, prende vita sul palcoscenico un puzzle di microstorie comiche tra improvvisazione e cabaret classico, tra recital espressionista e mimo sognatore, tra sguardi drammatici ed eruzioni anti-drammatiche, tra uno scherzo e l'altro. Così definisce lo spettacolo lo stesso autore e attore Michele Crestacci: "Un pranzo servito caldo di tradimenti e confessioni delle virtù e dei vizi umani (e non solo), un piatto di satira carnivora e comicità vegetale, tutto rigorosamente farcito con un sano retrogusto di fosso e un bel bicchiere di voltaren scaduto". Ingresso gratuito.

Fonte: Teatrino dei fondi