Un 57enne è precipitato dal tetto della scuola primaria Valeria Crocini di San Giorgio a Colonica, frazione di Prato, mentre stava effettuando dei lavori. Sarebbe caduto da circa 3 metri, finendo su una panchina. Per lui è giunto l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento in codice rosso a Careggi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Prato oltre ai sanitari e al personale della prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl.