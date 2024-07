Dall'Opera alla Notte Bianca: il calendario dell'Estate Empolese

Riflettori accesi sull’Estate empolese 2024 in corso che animerà le belle serate fino al 21 settembre 2024 con la “Notte Bianca” (precedentemente in programma sabato 6 luglio). Un ricco calendario di iniziative per tutti i gusti e tutte le età, dal centro storico alle frazioni. Sono davvero tanti gli appuntamenti: dalla musica lirica a quella leggera, dal teatro per ragazzi agli spettacoli d’autore, dalle sagre alle feste, allo shopping, alle presentazioni di libri, al cinema all’aperto, ai grandi concerti.

«Una programmazione che invita ad uscire, a riappropriarsi dei luoghi della cultura, dei parchi cittadini, delle vie e delle piazze – afferma il sindaco Alessio Mantellassi - Un cartellone che vi invito a seguire e a vivere in queste sere d’estate realizzato grazie alla costante collaborazione con le associazioni cittadine, culturali, musicali, teatrali e le librerie. Venerdì 5 luglio la città ha l’onore di assistere a un’opera unica, nella bellezza di piazza Farinata degli Uberti, sul sagrato della maestosa Collegiata, la ‘Turandot’ di Ferruccio Busoni, alle 21. Un’insolita occasione, imperdibile. Ogni evento musicale, culturale, sportivo è motivo di incontro per vivere la città e noi proseguiremo a farlo».

L’opera tornerà in Piazza con una seconda Turandot, quella di Giacomo Puccini, il 26 luglio, alle 21 (info e biglietti: www.centrobusoni.org).

Al Torrione di Santa Brigida sono protagonisti il Jazz, il Teatro e i Libri. La rassegna “Empoli Jazz Summer Festival”, appena cominciata, proseguirà tutti i lunedì di luglio. Fra gli altri, si segnalano gli Avion Travel (29/07). Per Il Paese dei Raccontatori, rassegna promossa da Giallo Mare Minimal Teatro, saliranno sul palcoscenico del Torrione, Domenico Iannacone con Che ci faccio qui (18/07) e Giobbe Covatta in 6 gradi (23/07). Per lo spettacolo di giovedì 18 luglio, biglietti al link https://www.eventbrite.it/e/che-ci-faccio-qui-in-scena-tickets-932322942017; per lo spettacolo di martedì 23 luglio, biglietti su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sei-gradi-933145010847. Per tutti gli altri spettacoli teatrali itineranti anche per i più piccoli, ingresso gratuito e per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it.

Per i libri, si segnalano alcune presentazioni: Jacopo Storni, con il libro Tiziano Terzani mi disse – Nei luoghi delle radici di un esploratore irrequieto, iniziativa a cura della Libreria La San Paolo Libri & Persone, il 16 luglio, alle 21.30; il 19 luglio, alle 21.30, toccherà al nuovo libro di Piergiorgio Pulixi, Per un’ora d’amore, a cura della Libreria Rinascita. E al Green bar, parco di Serravalle, lunedì 8 luglio, alle 21, ci sarà l’incontro con lo storico Franco Cardini su ‘Il Risorgimento toscano’, modera Emiliano Tognetti, a cura della Libreria La San Paolo Libri & Persone.

Non mancano gli eventi che attraverseranno in lungo e in largo le piazze e le vie del centro storico (16/07 danza sotto le stelle, 18/07 la Noche cubana, 30/07 Empolissima by night) con le aperture dei negozi in notturna, tutti i martedì e i giovedì. Fra gli altri, il 23 luglio, in una inedita piazza del Popolo, si terrà ‘Jump in centro’, una serata a suon di musica realizzata in collaborazione con lo sportello giovani Hub for Young, che vede la partecipazione di artisti emergenti del territorio (Dark Bloom, Sick Chapa e Incupo) e a seguire il concerto dei Sonohra.

A Serravalle, dal 18 al 21 luglio, la prima edizione di ‘Il festival delle regioni’, con tipicità italiane e spettacoli di musica live. Sempre nella cornice naturale del parco di Serravalle, dal 29 agosto al primo settembre e dal 5 al 7 settembre, l’appuntamento è col ‘Beat festival’.

Intanto nelle frazioni, l’estate empolese si accende tra sagre e feste, serate danzanti, da luglio a settembre, da Marcignana a Pagnana, a Cortenuova, a Casenuove, a Pontorme.

E per concludere questa breve carrellata, la programmazione del cinema all’aperto a cura dell’Arci Empolese Valdelsa, con nove titoli di film, dal 31 luglio al 26 agosto, che toccheranno Pozzale, Tinaia, Monterappoli, Pagnana, Pontorme, Avane, al giardino del circolo Arci Avis, Sant’Andrea e Cascine.

Si ricorda infine che l’evento ‘Beer Fest Empoli’ previsto dal 4 al 7 luglio non sarà effettuato, diversamente da come previsto sulla brochure disponibile a questo link: https://shorturl.at/owqUv .

Matteo Bensi, assessore alla Cultura ha affermato: «Empoli, anche in estate, è capace di avere moltissime voci, armonie, storie. Il programma di iniziative che abbiamo presentato le rappresenta tutte, straordinariamente».

«Tante iniziative itineranti al sapore d’estate, dal centro alle frazioni, nelle piazze, nelle vie, nei giardini all’insegna anche dello shopping con i saldi alle porte ma soprattutto, occasioni per vivere insieme la città», questo il commento dell’assessore al Commercio del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa