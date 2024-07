Ha cominciato a lanciare tegole dal tetto lungo via Guelfa a Firenze, rischiando di colpire anche i passanti. Alle 2 di notte sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze e gli agenti di polizia per fermare un uomo in evidente stato di agitazione. Tramite l'autoscala è stato raggiunto e recuperato, per poi essere trasferito per accertamenti in pronto soccorso.