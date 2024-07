Servizi per l'impiego al centro commerciale: ai Gigli apre lo sportello mobile di Arti

I servizi per l’impiego di Arti arrivano per la prima volta in un Centro commerciale. Dal 9 luglio a I Gigli entra in funzione in via sperimentale lo sportello mobile lavoro dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego. È ospitato nell’area co-working al primo piano del Centro lungo il Cammin dei Gigli.

Questa mattina l’inaugurazione con, tra gli altri, il presidente Eugenio Giani, l’assessora alla formazione e al lavoro Alessandra Nardini, il direttore del Centro commerciale Antonino D’Agostino, il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri e l’assessore comunale Lorenzo Ballerini. “Segna un altro passo importante il nostro piano regionale di rafforzamento dei servizi per l’impiego, che stiamo improntando su una sempre maggiore prossimità portando le nostre attività anche al di fuori dei Centri per l’impiego”, spiega il presidente Giani, che ringrazia la direzione de I Gigli per la grande disponibilità e ribadisce l’”impegno della Regione sul fronte dell’occupazione e su un sempre maggiore collegamento dei servizi per il lavoro con le aziende”.

Il nuovo spazio - nato grazie alla collaborazione tra Regione, Agenzia regionale toscana per l’impiego e lo stesso Centro della piana fiorentina che hanno sottoscritto un'apposita convenzione - sarà aperto per il mese di luglio ogni martedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, mentre dal mese di agosto l’apertura è prevista due volte al mese: il primo e terzo martedì con gli stessi orari. Rientra nella schiera di azioni previste dal Programma Gol (la riforma delle politiche attive del lavoro) per ampliare la capillarità dei servizi per l’impiego. L’obiettivo principale è infatti agevolare la diffusione delle numerose offerte di lavoro del territorio di riferimento e la comunicazione degli eventi dedicati all’incontro tra domanda e offerta.

“Vogliamo punti di accesso alle misure di formazione e politiche attive che mettiamo in campo sempre sempre più vicini a cittadine, cittadini e imprese, perché il lavoro costituisce un diritto essenziale, da salvaguardare soprattutto in un fase difficile come questa”, osserva l’assessora Nardini, rivolgendo anche da parte sua un ringraziamento ai vertici del Centro commerciale per la disponibilità dimostrata e all'amministrazione comunale di Campi Bisenzio per la collaborazione. “Dopo i numerosi sportelli territoriali aperti grazie anche al nuovo programma Gol previsto dal Pnrr, confermiamo il nostro impegno nel rendere sempre più capillare e diffusa la rete di Arti. Lo sportello aperto ai Gigli è il primo esperimento di questo tipo, in uno dei luoghi più frequentati quotidianamente dalle persone”, prosegue evidenziando che “il nuovo sportello nasce con l'obiettivo di far conoscere e mettere a disposizione di cittadine, cittadine e imprese tutte le misure che abbiamo messo in campo offrendo, in modo diffuso e innovativo, servizi gratuiti e di qualità, favorendo buona occupazione e dando risposte rispetto al fenomeno del mismatch, il disallineamento tra domanda e offerta".

Lo sportello è rivolto sia a cittadine e cittadini sia alle imprese, che troveranno a loro disposizione operatori dedicati di Arti.

È possibile ricevere informazioni sulle opportunità di lavoro, candidarsi alle offerte in linea con il proprio profilo e ricevere il supporto necessario alla stesura del curriculum vitae.

Inoltre, cittadine e cittadini possono partecipare a eventi di Open Day dedicati alla raccolta dei curricula per particolari profili o settori.

Le aziende, presenti al Centro commerciale o provenienti dal territorio, possono rivolgersi allo sportello lavoro per informazioni e consulenza, raccolta e pubblicazione di offerte di lavoro, scouting e preselezione dei candidati.

Sono, inoltre, in programma eventi di Recruiting Day durante i quali effettuare i colloqui di selezione con i candidati già preselezionati dal Centro impiego.

“Abbiamo accolto l’iniziativa subito con interesse - spiega il direttore del Centro Commerciale I Gigli Antonino D’Agostino - sia per la nostra costante attenzione al territorio e sia perchè riteniamo il tema del lavoro fondamentale per i nostri negozi. I Gigli sono un soggetto economico, all’interno del centro commerciale sono presenti attività commerciali che spesso risentono della difficoltà di reperire personale. Ecco che una postazione fissa come quella di ARTI diventa un elemento utile per i cittadini per trovare lavoro e per le aziende in cerca di personale”.

Stefano De Robertis, marketing manager di Eurocommercial Properties Italia, società proprietaria del centro commerciale I Gigli, evidenzia sia l’impatto occupazionale in Toscana del Centro Commerciale I Gigli, che “è rilevante, con oltre 2.000 dipendenti senza considerare l’indotto”, sia la necessità di qualificare la forza lavoro, “obiettivo che può essere perseguito con una sinergica e proficua collaborazione tra privato ed ente pubblico”.

“Salutiamo con piacere la disponibilità del Centro Commerciale i Gigli nella messa a disposizione di uno spazio per il Centro per l’Impiego”, dichiarano il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri e l’assessore alla buona occupazione Lorenzo Ballerini. “Una sinergia positiva – proseguono - che porta il lavoro al centro del nostro territorio, una grande opportunità per favorire le attività di incrocio domanda e offerta, di primo orientamento e di conoscenza sui servizi del Centro e delle diverse offerte di lavoro. Uno sforzo condiviso per sostenere e aiutare chi sta cercando un lavoro e chi sta cercando personale da assumere nelle proprie aziende”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa