Dall'Officina delle Opportunità di Pistoia ai teatri off-Brodway: l'avventura di giovani attori

Sono partiti dall’Officina delle Opportunità di Pistoia e sono arrivati a Broadway, calcando anche palcoscenici italiani prestigiosi. È la storia di un gruppo di ragazzi, tra i 16 e i 25 anni, che hanno frequentato i laboratori artistici dell’Officina, aderendo così a un progetto avviato su impulso del servizio Politiche di inclusione sociale e attuato tramite un percorso di coprogettazione tra Comune di Pistoia e Cooperativa Intrecci, a cui si sono aggiunti anche gli Istituti Raggruppati.

Studiando e frequentando i corsi attivati nei locali di via dei Macelli 11, i quattro talenti pistoiesi hanno messo in luce una spiccata vena artistica e sono stati in grado di farsi notare sulla scena nazionale e internazionale.

Il debutto a Broadway è avvenuto lo scorso 4 aprile, portando in scena al Center at West Park, un centro culturale -sede di produzioni off-Broadway, concerti di musica dal vivo, danza, musical, opera ed eventi-, il musical rock “Spring Awakening”, un'opera che mette in scena il conflitto tra studenti, scuola e famiglie, tra autorità e giovinezza. Diretti dal regista Denny Lanza, Alessio, Sofia e Lorenzo hanno coronato un grande sogno, quello di esibirsi sul palco di uno dei quartieri teatrali più famosi al mondo.

Alessio Burchietti, col suo timbro vocale, da subito ha catturato gli insegnanti di Musical e Canto che hanno riconosciuto in lui un talento adatto a calcare i palcoscenici. L’occasione si è presentata partecipando a uno stage tenuto dalla performer americana Janine Molinari, durante il quale il ragazzo è stato notato dal direttore della Musical Times Academy di Calenzano, Denny Lanza, che ha deciso di offrirgli una borsa di studio.

Sofia Bizzarri e Lorenzo Fabiani, che da sempre sognavano di fare musical, trovano nell’Officina lo spazio adatto per dedicarsi alle proprie passioni e trovano in Daniele Narducci e Dolores Diaz (rispettivamente insegnante di Canto e docente di Musical) il ponte per realizzare i propri sogni.

Sara Mariabelli, la più piccola, attraverso la chitarra e la voce, ha dimostrato fin da subito la sua capacità di trasmettere forti emozioni. È così che, partecipando al contest musicale “Una montagna di musica”, che si è tenuto al centro Maeba di San Marcello Pistoiese in collaborazione con Officina delle Opportunità, ha vinto come migliore interprete e ha ricevuto proprio da Denny Lanza una borsa di studio che coprirà totalmente gli studi.

Una lezione dopo l'altra, i ragazzi hanno anche deciso di sostenere il provino, andato a buon fine, che varrà loro l'ingresso alla MTA - Musical Times Academy di Calenzano, un percorso accademico tra i più prestigiosi che offrirà loro uno studio approfondito del Musical Theatre in tutte le sue discipline.

"È una grande soddisfazione - sottolinea Anna Maria Celesti, assessore alle Politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia – vedere uno spazio pensato e strutturato per la condivisione e la formazione artistica e culturale dei più giovani, diventare il trampolino di lancio per realizzare sogni e guardare lontano. Significa che dietro alle attività realizzate negli spazi di via dei Macelli c’è l’energia giusta, impegno, serietà, lungimiranza e opportunità di crescita e realizzazione per tutti i giovani, indipendentemente dall’essere socialmente fragili o meno. Un grande in bocca al lupo ai ragazzi e un ringraziamento di cuore agli insegnanti e agli educatori che con professionalità li affiancano ogni giorno, esortandoli ad andare avanti su questa strada con lungimiranza".

Officina delle Opportunità nasce nell’aprile del 2022 e, come dice il nome, è frutto del desiderio di dare spazio ai giovani, di prepararli a cogliere il “Kairos”, l'attimo che fugge. Si tratta, infatti, di uno spazio che offre ai ragazzi dai 14 ai 25 anni laboratori, open class, botteghe esperienziali, workshop a forte connotazione artistica tenuti da professionisti. Ad oggi gli iscritti all’Officina sono un centinaio, la metà dei quali impegnati con continuità nelle attività proposte dagli insegnanti.

"Officina - dice Alessandro Soldi, referente dell’area adolescenza e giovani della Cooperativa Intrecci - vuole essere una opportunità data alle ragazze e ai ragazzi della città per avvicinarli a esperienze artistiche, per far emergere i propri talenti e supportarli nel trovare la propria strada artistica".

È iniziata, così, per questi quattro ragazzi una grande avventura che li ha portati anche a calcare, con il musical Hairspray (spettacolo in cui condividono il palco con la showgirl e ballerina Matilde Brandi), uno dei palchi più importanti in Italia, ritenuto dagli esperti del settore “Il tempio del musical”: il Teatro Nazionale di Milano. Lo spettacolo ha avuto un grande riscontro di pubblico e i ragazzi si sono esibiti davanti a più di seimila spettatori. Da ottobre saranno in tour nei più grandi teatri d’Italia.

"Crediamo profondamente che il fare arte per i ragazzi possa essere un potente strumento di scoperta di sé e delle proprie capacità - afferma Sara Frangioni, coordinatrice del progetto –. Siamo molto felici di aver contribuito, nel nostro piccolo, a far muovere ai ragazzi i primi passi verso i loro sogni".

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa