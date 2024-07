Miss Italia, la selezione a Impruneta con apericena

La prestigiosa passerella di Miss Italia arriva a Impruneta per una serata indimenticabile. Venerdì 12 luglio, nella splendida cornice di Piazza Buondelmonti, si terrà la selezione regionale per la finale di Miss Italia 2024. Questo evento glamour rappresenta una tappa fondamentale per le aspiranti miss della Toscana, che si sfideranno per conquistare un posto nella finale nazionale.

La serata prenderà il via alle ore 20 con una raffinata apericena, offrendo ai presenti un’esperienza culinaria di alto livello.

L'evento è organizzato dalla Proloco di Impruneta in collaborazione con la società di spettacolo Vegastar, e gode del patrocinio del Comune di Impruneta, la manifestazione è inoltre supportata da alcune realtà di rilievo del territorio, come Ottica Vale e Girasole Blu di Impruneta, nonché Pando abbigliamento per bambini di Grassina, che contribuiscono attivamente al successo della serata.

L'ingresso alla manifestazione è gratuito, rendendo l’evento accessibile a tutti. Tuttavia, per partecipare all'apericena è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata contattando la Proloco di Impruneta al numero 3485220977 oppure scrivendo a apsprolocoimpruneta@gmail.com. Le prenotazioni sono aperte fino alle ore 13.00 di giovedì 11 luglio, e si consiglia di affrettarsi poiché i posti sono limitati.

La serata sarà un’occasione unica per vivere l’emozione e l’eleganza di Miss Italia da vicino, supportando al contempo il talento delle giovani concorrenti. Oltre al fascino delle sfilate, l’evento offrirà momenti di intrattenimento e spettacolo, rendendo l’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

L'EVENTO È SOSTENUTO DA:

Banco Fiorentino, Chianti Valdelsa srl, Tuttauto di Impruneta e Corsiani Artigianato, che con il loro contributo testimoniano l'importanza di promuovere eventi culturali e sociali nel territorio.