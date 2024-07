Ferito alle Cascine, 23enne in ospedale

Un 23enne di origini marocchine è stato ferito alle Cascine ed è in ospedale in codice rosso. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sarebbe stato soccorso stamani (sabato 6 luglio) intorno alle 6.30 in piazzale Jefferson a Firenze. Presentava ferite da taglio.

Indagini in corso della polizia, allertata dai sanitari inviati dal 118. Non è chiaro se a chiamare i soccorsi sia stato lo stesso giovane ferito o un passante. Sull'origine dell'accoltellamento tra le ipotesi quella di una lite.