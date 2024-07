Arte e solidarietà, una settimana di successi a San Miniato

E’ stata una settimana impegnativa ma piena di soddisfazioni per Fondazione San Miniato Promozione e Fondazione Dramma Popolare: prima la collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri (sez. San Miniato) per l’evento a favore dell’associazione “Gli Amici di Elia”, poi l’inaugurazione della mostra d’arte a Palazzo Grifoni (curata da Filippo Lotti) voluta per celebrare gli ottant’anni dalla Liberazione di San Miniato.

Andando in ordine cronologico martedì sera nel giardino della Cisterna della Misericordia di San Miniato sono state donate delle attrezzature tecnologiche per gli Amici di Elia, grazie all'iniziativa di ANC San Miniato, che si è avvalsa della collaborazione di Empoli for Charity Onlus, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Crédit Agricole Italia, Comune di San Miniato, Fondazione San Miniato Promozione , Lions Club Empoli , Misericordia di San Miniato, Tuscany One, Mike & The Monks, Pro Loco San Miniato, Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato, Fondazione Conservatorio Santa Chiara, PepeNero Cucina in San Miniato e Macelleria Norcineria Falaschi. Una serata animata dall’intrattenimento di Mike & The Monks e dalla solidarietà a favore di un’associazione che segue una sessantina di bambini con encefalopatia ipossico-ischemica grave.

Si passa poi alla Mostra a Palazzo Grifoni, che si è riempito prima e dopo l’inaugurazione di venerdì 5 luglio. Dopo i saluti della professoressa Daniela Di Vita per conto di Fondazione CRSM e del sindaco di San Miniato Simone Giglioli, nel merito della rassegna artistica sono entrati il presidente delle due Fondazioni Marzio Gabbanini, il curatore Filippo Lotti (che ha letto anche un messaggio di Renzo Ulivieri, uno dei pochi superstiti della Strage del Duomo ancora in vita) e il professor Antonio Natali. Il presidente Gabbanini ha proposto pubblicamente di regalare all’Anpi locale alcune delle opere in esposizione (le restanti diventeranno patrimonio di Dramma Popolare e San Miniato Promozione).

Tutti e tre hanno rimarcato il ruolo dell’arte nella promozione di una cultura di pace, oltre all’importanza di questa mostra che arriva quarant’anni dopo quella già dedicata alla Liberazione nel 1984. Ventisei le opere esposte, di altrettanti artisti: Fabrizio Beconcini, Adriano Bimbi, Fabio Calvetti, Laura Corre, Elio De Luca, Raffaele De Rosa, Elena Facchini, Paolo Fedeli, Franco Mauro Franchi, Danilo Fusi, Alberto Gallingani, Gianfranco Giannoni, Giuliano Giuggioli, Alessandro Grazi, Paolo Grigò, Riccardo Luchini, Luca Macchi, Vanessa Mancini, Gabriele Novelli, Paolo Nuti, Nico Paladini, Marcello Scarselli, Paolo Staccioli, Lorenzo Terreni, Giancarlo Vaccarezza, Maurizio Zani. La mostra, curata da FuoriLuogo - Servizi per l’Arte (di Filippo Lotti), vanta il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di San Miniato e proseguirà fino a domenica 28 luglio con il seguente orario: venerdì 15-18; sabato e domenica 10-13/16-19. Altri giorni su appuntamento. Apertura straordinaria mercoledì 24 luglio in occasione dell’anniversario della Liberazione dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ingresso gratuito. Per info: San Miniato Promozione, 0571 42745 – ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it.

