Carpita, Pini, Zaharia: nuovi nomi per Italia Viva a Empoli, Vinci e Montelupo

Dopo le elezioni comunali, Italia Viva avvia una nuova fase con l'elezione di Mihaela Zaharia a presidente del partito per Empoli e Vinci, e di Federico Carpita come presidente di Montelupo.

Mihaela Zaharia ha 46 anni, è di origini rumene e vive a Empoli da 23 anni. È mamma e lavora come impiegata in ufficio tecnico/amministrativo in una importante Cooperativa Sociale Onlus di Empoli. Ha esperienze lavorative decennali nel settore commerciale e imprenditoriale e si dedica con impegno e passione alla lotta contro la violenza e al multiculturalismo.

Federico Carpita ha 43 anni, si è trasferito nel 2016 a Montelupo Fiorentino, è un ingegnere e svolge la libera professione come consulente di molte realtà sia pubbliche che private, per la progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto

Andrea Pini, delegato per l'Empolese Valdelsa e membro della segreteria metropolitana di Firenze, annuncia la nuova campagna di tesseramento che porterà al congresso di ottobre, decisivo per il partito.

"Le posizioni in campo sono essenzialmente due: la prima verso un centro autonomo, la seconda per una formazione riformista schierata nel centrosinistra. In entrambi i casi, Italia Viva vuole tentare di risolvere le divisioni tra le varie forze politiche liberali, riformiste ed europeiste che hanno portato a risultati negativi alle elezioni europee. Secondo Pini, è il momento di superare le divisioni presenti anche nelle ultime amministrative, in particolar modo con Azione.

L'idea è quella di lavorare su temi sia locali che nazionali. A livello locale, Italia Viva Empoli intende riprendere parti del programma presentato dalla lista Empoli al Centro e proporlo alla discussione pubblica, rivolgendosi non solo alle forze politiche ma a tutti i soggetti interessati, comitati compresi. A partire dal mese di luglio, Italia Viva raccoglierà le firme per il referendum contro l?autonomia differenziata".

Fonte: Ufficio stampa