Incendio a Marti: a fuoco anche due auto e un lampione

Un incendio è avvenuto nella tarda serata di sabato 6 luglio a Marti, nel comune di Montopoli in Val d'Arno. Hanno preso fuoco delle auto in via Martiri della Libertà, non lontano da una manifestazione che si stava tenendo proprio in centro, ovvero 'Street food nel borgo'.

Per motivi da capire un'auto ha preso fuoco, le fiamme si sono propagate a un’altra auto parcheggiata, ma anche a un resede e a colture di due abitazioni private coinvolgendo anche un lampione dell’illuminazione pubblica.

I vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Sono stati svolti tutti gli atti formali per assicurare la pubblica e privata incolumità. Presente sul posto anche la sindaca Linda Vanni.

Sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia municipale e la ditta appaltatrice per la pulizia della strada e il ripristino del lampione dell’illuminazione pubblica.