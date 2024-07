Mantellassi difende l’Istituto Storico Toscano: "Ruolo fondamentale"

Da oltre venti anni il Comune di Empoli porta avanti un progetto denominato ‘Investire in democrazia’ che si è arricchito, fra gli altri, anche della collaborazione dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea, condividendone importanza e valori.

Dopo le polemiche di questi ultimi giorni che hanno investito l’Istituto, il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi ha voluto esprimere la sua solidarietà e rinnovare quei valori che caratterizzano la nostra democrazia e la nostra Costituzione, grazie anche alle molteplici attività di ricerca, formazione, storiche, di divulgazione che l’Istituto svolge a servizio di cittadine e cittadini.

«Empoli collabora con l’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea nell’organizzazione dei ‘Viaggi della Memoria’, nell’ambito del progetto ‘Investire in democrazia’ e riteniamo che il lavoro che l’Istituto porta avanti sul territorio toscano sia rilevante, importante e prezioso – spiega il sindaco - per le giovani generazioni ma per tutte e tutti noi. Un patrimonio storico-culturale di conoscenza da preservare in ogni attività, soprattutto per la tutela dei valori dell’antifascismo e della memoria».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa