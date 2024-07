Nicola Gratteri a Radicofani per 'La Posta Letteraria'

Magistrato considerato una delle figure di spicco dell'azione di contrasto alla 'ndrangheta, dopo otto anni alla Procura di Catanzaro dal 2023 è Procuratore capo della Repubblica di Napoli.

Domenica 14 luglio, alle ore 18:00, in occassione dell'ultimo appuntamento de "La Posta Letteraria" organizzazta all'interno del Bosco Isebella di Radicofani - in provincia di Siena -, Nicola Gratteri presenta "Il grifone. Come la tecnologia sta cambiando il volto della 'ndrangheta" edito da Mondadori. Intervista Enrico Bellavia, giornalista de la Repubblica.

In un mondo sempre più interconnesso, dove le distanze vengono annullate da un click e i luoghi d’incontro virtuali stanno soppiantando quelli reali, anche le mafie stanno imparando ad adattarsi: sfruttando le potenzialità della tecnologia, si addentrano nello spazio digitale come fosse un nuovo territorio di conquista. Le sue armi sono oggi hardware e software sofisticatissimi, che permettono di insinuarsi negli angoli più oscuri del web, protetti non dall’antica omertà, ma dall’anonimato che lo spazio digitale consente di mantenere. Nicola Gratteri e Antonio Nicaso illustrano questa metamorfosi citando cifre e documenti, a dimostrazione del fatto che la mafia, e in particolare la ‘ndrangheta, agisce ormai su scala globale, spacciando droga, riciclando denaro, compiendo truffe finanziarie e vendendo armi in ogni parte del pianeta, senza nemmeno doversi spostare da casa. In questo peculiare processo di ibridazione, la ‘ndrangheta, come il mitologico grifone, incarna al contempo «valori» tradizionali e nuove istanze, rendendo sempre più fluidi i confini tra legalità e illegalità.

L'ingresso al festival è gratuito e non occorre alcuna prenotazione. Tra gli ospiti dei due pomeriggi (13 e 14 luglio) anche Dacia Maraini, Antonio Di Bella, Domenico Starnone, Teresa Principato, Claudio Tito, Fabrizio Biasin.

