Nuovo presidente per il Rotary Club Empoli

Giovedì 7 Luglio si è tenuta nella cornice delle splendide colline intorno a Vinci,al Ristorante Bellosguardo, la Conviviale del Rotary Club Empoli per la Cerimonia del Passaggio delle Consegne dal Presidente uscente Andrea Cantini al Presidente entrante Roberto Gelli.

La serata si è svolta in un clima di grande amicizia con la partecipazione sentita di tantissimi soci e socie accompagnati da molti familiari e con la prestigiosa presenza dell'Assistente del Governatore per l'area Toscana 1 Chiara Bilanceri, delle Presidenti, uscente ed entrante, del Rotary Club Fucecchio, Elena Maffei e Cristina Lotti, del Past-president del Rotary Comprensorio del Cuoio Claudio Bartali e della Presidente della FIDAPA di Empoli Lucia Ceccanti. Ospite d'onore il ten.col, Daniele Riva, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Empoli, socio onorario del Rotary Club Empoli.

Folta anche la presenza dei giovani del Rotaract, guidati dal Vice presidente Bernardo Busoni e dalla Presidente in coming Sofia Fiumalbi.

Il Presidente Andrea Cantini ha illustrato i molteplici progetti portati a termine nell'annata e ha ringraziato tutte le socie e soci per la fattiva collaborazione dimostrata e, in particolare,i membri del Consiglio direttivo, invitati al tavolo della presidenza per una foto di rito e per un omaggio consegnato a ricordo di questa esperienza..

Si è poi passati al passaggio del collare del presidente da Andrea Cantini a Roberto Gelli dando inizio ufficialmente all'annata della sua presidenza.

Il nuovo presidente, a sua volta, ha elencato a grandi linee il programma per l'A.R. 2024/25 ed ha voluto a suo fianco tutti i consiglieri e i Presidenti di commissione da lui nominati.

.La serata si è conclusa con un brindisi benaugurante per la programmazione di tanti progetti significativi da portare a compimento nel corso dell'annata appena iniziata.

Fonte: Ufficio stampa