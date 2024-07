Palio dei Rioni, settimana decisiva per le 'Fantastiche 4' a Montelupo

Montelupo, abbiamo il nome delle magnifiche 4 che si sfideranno per la gloria. La Graziani, Vinicola, Via Rovai, Piazza Unione Europea. In questo ordine, come la posizione che ogni Rione ha raggiunto in classifica al termine delle quattro giornate di qualificazione.

La Graziani ci arriva come Rione più forte, almeno per i punti raccolti, 12, frutto di quattro vittorie in quattro partite. Vittima dei Bianco Azzurri di mister Sabatini nell'ultima giornata è stata il Centro, per 8-2, con Mhilli autore di un poker, e che adesso non vede l’ora di affrontare in semifinale la Piazza, in una sfida dal sapore di nostalgia e di rivalsa allo stesso tempo.

La Vinicola si aggiudica la seconda posizione in classifica, superando proprio i diretti avversari dell’ultima giornata rionale, Via Rovai. Una partita che i ragazzi color vinaccia di mister Puccioni hanno vinto per 2-1 sui rosso blu di mister Calosi, esprimendo una migliore solidità di squadra, nonostante l’assenza del bomber Motti. In Via Rovai torna a segnare Bouhafa, mina vagante per tutti gli avversari, e qualità che fanno bene agli occhi del pubblico.

Vinicola e Via Rovai saranno nuovamente avversarie nella seconda semifinale. Se quella dell’ultima giornata, a prescindere dal risultato, è stata una partita tranquilla in cui nessuno dei due rioni ha voluto rischiare di perdere pedine importanti, la semifinale di martedì sarà incandescente, dove ogni palla, ed ogni occasione sarà quella decisiva.

Piazza Unione Europea è la quarta semifinalista. Bellissima sorpresa dalla prima giornata fino ad oggi, la squadra di mister Marconcini nell’ultima giornata ferma pure il Fibbiana, già fuori dai giochi, ma avversario pur sempre ostico, e adesso non vede l’ora di sfidare La Graziani in semifinale. Davide contro Golia, è un pò questo quello che ci aspetta. Ma al Palio lo sappiamo, non c’è niente di scontato e ogni edizione ci regala sempre grandi sorprese.

Chi vincerà si darà battaglia nella finale di Giovedì 11 Luglio.

Risultati

La Graziani 8-2 Centro (Mhilli 4, Kodraziu 2, Sabatini T., Esposito; Bigalli, Simoncini)

Sambobolinese 4-2 Bar Carlino (Cassandro, Mazzoni, Caparrini 2; Ciulli 2)

Fibbiana 4-4 Piazza Unione Europea (Cerrato G. 2, Monti, Valenti; Frea, Gjergji 2, Sodi)

Via Rovai 1-2 Vinicola (Bouhafa; Tomeo, Bartalucci)

Classifica

La Graziani 12pt

Vinicola 10pt

Via Rovai 9pt

Piazza Unione Europea 7pt

Sambobolinese 4pt

Fibbiana 3pt

Bar Carlino 0pt

Centro 0pt

Programma semifinali e finale

08/07/2024 ore 21.30 Semifinale 1: La Graziani vs Piazza Unione Europea

09/07/2024 ore 21.30 Semifinale 2: Vinicola vs Via Rovai

11/07/2024 ore 22.15 Finale: Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

Sulla Youth League

Il Fibbiana raggiunge La Graziani nella finale della Youth League. Ma non senza difficoltà, nonostante la vittoria per 4-1 sulla Sambobolinese. Infatti i giovani orange, contro ogni aspettativa, hanno reso la vita difficile ai nero verdi fibbianesi, a differenza di quanto fatto nelle precedenti gare con Turbone e La Graziani. Addirittura passando avanti con Bitossi. Solo uno scatenato Lelli, in panchina durante il primo tempo, poteva portare le sorti della gara a favore dei ragazzi di Cerrato. E così si scatena, segnando 4 gol. Per il 4-1 finale.

Per La Graziani sarà la seconda finale consecutiva, dopo la vittoria dello scorso anno sul Turbone. Per il Fibbiana è la prima finale di Youth League. Una partita che sicuramente ci farà divertire ed emozionare. Appuntamento a Giovedì 11 Luglio alle 21.15. In caso di parità, lo spettacolo dei rigori.

Risultati

Fibbiana 4-1 Sambobolinese (Lelli 4; Bitossi)

Classifica

La Graziani 7pt

Fibbiana 5pt

Turbone 4pt

Sambobolinese 0pt

Programma finale

11/07/24 ore 21.15 La Graziani vs Fibbiana

Sulla Legend Edition

Il Fibbiana continua a dare spettacolo ma sono ancora 0 i punti raccolti in questa prima edizione della Legend Edition. In semifinale ci vanno i Rioni de La Graziani-Turbone, che salgono a quota 9 punti vincendo proprio nell’ultima partita per 5-4 sul Fibbiana, e quello del Castello, che nell’ultima giornata riposava.

Chi vincerà questa prima edizione della Legend Edition? Appuntamento per Giovedì 11 Luglio alle 20.00, partita inaugurale delle finali del 39° Palio dei Rioni.

Risultati

Fibbiana 4-5 La Graziani-Turbone (Pieraccioli 3, Mancini; Banchelli 3, Autogol, Scannadinari)

Classifica

La Graziani-Turbone 9pt

Castello 7pt (-2 punti di squalifica)

Fibbiana 0pt

Programma finale

11/07/24 ore 20.00 La Graziani-Turbone vs Castello

Chi alzerà la coppa al cielo?! Chi siederà sul trono di Montelupo?! Giovedì lo sapremo!

Fonte: Ufficio stampa